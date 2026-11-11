अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन का प्रपोजल वीडियो वायरल, क्या है इस रोमांटिक वीडियो का सच?

म्यूजिक कम्पोजर अनिरुद्ध रविचंद्रन और काव्या मारन की शादी की खबरों के बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में अनिरुद्ध सनराइजर्स हैदराबाद की सीईओ काव्या मारन को एक बड़ी डायमंड रिंग के साथ प्रपोज करते नजर आ रहे हैं. ये प्रपोजल वीडियो ग्रीस का है. दोनों का ये इंटिमेट रोमांटिक मोमेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इसे देख फैन्स के बीच भी शादी को लेकर खासी एक्साइटमेंट बढ़ गई है. वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सर्कुलेट हो रहा है लेकिन इसका पुष्टि नहीं हुई है. ना अनिरुद्ध और ना काव्या दोनों में से किसी ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ये वीडियो शेयर नहीं किया है.

अनिरुद्ध रविचंद्रन का प्रपोजल वीडियो

इस वीडियो में आप देखेंगे कि एक शख्स जो कि अनिरुद्ध जैसा दिख रहा है वह एक लड़की के साथ हाथ में हाथ डाले चलते नजर आ रहे हैं. इसके बाद दोनों एक खूबसूरत फूलों से सजे मंडप में नजर आ रहे हैं. वह शख्स लड़की को अंगूठी पहनाता है. यह वीडियो अनिरुद्ध फैन क्लब नाम के एक्स पेज पर शेयर किया है. इसे शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा, अनी ने वाकई अपनी लव स्टोरी कम्पोज की. ग्रीस के खूबसूरत नजारों के बीच ये वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को बहुत पसंद आ रहा है.

9 नवंबर से एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसमें अनिरुद्ध को टक्सीडो में दिखाया गया है और काव्या ने एक लाल रंग का जोड़ा पहना हुआ है. दोनों एक दूसरे का हाथ थामे अपनी वेडिंग रिंग्स दिखा रहे हैं. इन वीडियोज पर लोग उन्हें शादी की बधाई दे रहे हैं.

प्रपोजल वीडियो असली है नकली?

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो लोगों को कनफ्यूज कर रहा है. इस बीच अनिरुद्ध के कई फैन पेजेस ने ये साफ किया है कि वीडियो AI की मदद से बनाए गए हैं. सेलेब कपल ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कोई तस्वीर या वीडियो शेयर नहीं किया है. ऐसे में किसी भी कंटेंट को असल मानकर सर्कुलेट करना ठीक बात नहीं है.

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