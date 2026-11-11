छठ के रंग में रंगा पवन सिंह का नया गीत, दिखाई भारतीय संस्कृति और छठ की आस्था, रिलीज होते ही भक्तों के बीच छाया ‘उगी सुरुज देव'

Pawan Singh Chhath Song: छठ महापर्व के मौके पर भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर अपने नए गाने के साथ दर्शकों के बीच आ गए हैं. उनका नया छठ गीत ‘उगी सुरुज देव' 10 नवंबर को रिलीज हुआ है. इस गाने में पवन सिंह के साथ गायिका खुशबू जैन ने अपनी आवाज दी है. छठ पूजा के माहौल को ध्यान में रखकर तैयार किए गए इस गीत में भक्ति और लोक संस्कृति की झलक देखने को मिलती है. गाने के वीडियो में पवन सिंह के साथ अभिनेत्री पूजा बनर्जी नजर आ रही हैं. रिलीज के साथ ही यह गीत छठ के संगीत की चर्चा में शामिल हो गया है.

‘उगी सुरुज देव' को DRJ Records Bhojpuri के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है. गाने के बोल अरुण बिहारी ने लिखे हैं. वहीं, पवन सिंह और खुशबू जैन की आवाज ने इसे खास बनाया है. वीडियो में पूजा बनर्जी और पवन सिंह की मौजूदगी भी दर्शकों का ध्यान खींचती है. छठ पूजा में उगते और डूबते सूर्य को अर्घ्य देने का विशेष महत्व होता है. ऐसे में इस तरह के गीत त्योहार के माहौल को और भी खास बना देते हैं.

पवन सिंह की बात करें तो वह भोजपुरी मनोरंजन जगत के उन कलाकारों में शामिल हैं, जिन्होंने अपनी गायकी और अभिनय दोनों से अलग पहचान बनाई है. उनके गाने लंबे समय से भोजपुरी दर्शकों के बीच लोकप्रिय रहे हैं. रोमांटिक गानों से लेकर देवी गीत और छठ गीत तक, उन्होंने अलग-अलग तरह के संगीत में अपनी आवाज दी है. यही वजह है कि त्योहारों के मौके पर भी उनके नए गानों का इंतजार रहता है.

भोजपुरी के अलावा पवन सिंह ने बॉलीवुड में भी अपनी आवाज का जादू दिखाया है. फिल्म ‘स्त्री 2' के गाने ‘आई नहीं' में उनकी आवाज सुनाई दी थी. इसके अलावा फिल्म ‘विक्की विद्या का वो वाला वीडियो' के गाने ‘चुम्मा' में भी उन्होंने अपनी गायकी से खूब चर्चा बटोरी. इन गानों के जरिए उन्हें भोजपुरी के बाहर भी बड़ी पहचान मिली. अब छठ के अवसर पर रिलीज हुआ ‘उगी सुरुज देव' उनके प्रशंसकों के लिए एक नया तोहफा है.

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