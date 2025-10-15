इस फिल्म में मौजूद थे एक से बढ़कर एक सितारे, फिर भी दिवाली पर बनी सबसे बड़ी डिजास्टर, डूबे करोड़ों रुपये

दिवाली का त्योहार पूरे देश में खुशियों और रोशनी के साथ मनाया जाता है. हर कोई इस दिन का बेसब्री से इंतजार करता है. घर सजते हैं, मिठाइयां बंटती हैं और सिनेमाघरों में बड़े-बड़े स्टार्स की फिल्में रिलीज होती हैं. बॉलीवुड में दिवाली को हमेशा 'सुपरहिट रिलीज डेट' माना गया है, क्योंकि छुट्टियों के मौके पर लोग परिवार के साथ फिल्में देखने जरूर जाते हैं. लेकिन, साल 2018 की दिवाली कुछ अलग थी. उस साल रिलीज हुई एक मेगा बजट फिल्म ने दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया था. हम बात कर रहे हैं आमिर खान, अमिताभ बच्चन, कैटरीना कैफ और फातिमा सना शेख स्टारर 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' की जिसे दिवाली की सबसे बड़ी फ्लॉप या यूं कहें तो डिजास्टर फिल्म कहा जाता है.

जब 'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' बनी दिवाली की ठगी

'ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' में बॉलीवुड के तीन बड़े नाम थे. आमिर खान, अमिताभ बच्चन और कैटरीना कैफ. इस कॉम्बिनेशन को देखकर फैंस को पूरा भरोसा था कि फिल्म रिकॉर्ड तोड़ हिट होगी. लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला. फिल्म की कहानी इतनी कमजोर थी कि पहले ही दिन के बाद दर्शकों ने इसे नकार दिया. सोशल मीडिया पर लोग फिल्म के डायलॉग्स और कंटेंट का मजाक उड़ाने लगे.

310 करोड़ का बजट, फिर भी फ्लॉप

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' को बनाने में लगभग 310 करोड़ रुपये खर्च हुए थे. यानी उस वक्त ये बॉलीवुड की सबसे महंगी फिल्मों में से एक थी. मगर बॉक्स ऑफिस पर इसकी हालत बुरी तरह पिट गई. फिल्म ने भारत में 151.19 करोड़ का बिजनेस किया, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 322.07 करोड़ रुपये तक पहुंचा. यानी खर्च निकला तो सही, लेकिन 'वर्ड ऑफ माउथ' इतना खराब था कि सिनेमाघरों में सन्नाटा छा गया.

क्यों बनी दिवाली की सबसे बड़ी डिजास्टर?

बड़ी स्टारकास्ट, शानदार सेट्स और भारी-भरकम बजट के बावजूद फिल्म में वो बात नहीं थी जो दर्शकों को जोड़े रख सके. कहानी उलझी थी, किरदारों की कोई गहराई नहीं थी, और एक्शन भी ओवर द टॉप लगा. क्रिटिक्स ने इस फिल्म की हालत देखकर साफ कह दिया कि इसे देखना आंखों और धैर्य दोनों की परीक्षा है. यही वजह है कि ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान' को आज भी लोग दिवाली की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म के तौर पर याद करते हैं.