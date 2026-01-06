अगस्त्य नंदा: 'सबसे पहले मैं अपने पापा का बेटा हूं, बच्चन-कपूर विरासत मेरी जिम्मेदारी नहीं'

अगस्त्य नंदा इक्कीस से सुर्खियां बटोर रहे हैं. वह अमिताभ बच्चन के नाती हैं और कपूर खानदान का भी हिस्सा हैं. अगस्त्य नंदा से हाल ही में परिवार के विरासत को आगे ले जाने के बारे में पूछा गया. IMDb द्वारा अपने YouTube चैनल पर शेयर किए गए एक वीडियो में इक्कीस के डायरेक्टर श्रीराम राघवन ने अगस्त्य से पूछा कि क्या "दिग्गजों" के परिवार से होने के कारण उन पर कोई दबाव है. सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर प्रतिक्रिया देते हुए, अगस्त्य ने जवाब दिया, "मैं उस दबाव को बिल्कुल भी नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि वह मेरी विरासत नहीं है. मुझे लगता है कि मेरा सरनेम नंदा है क्योंकि मैं सबसे पहले अपने पिता का बेटा हूं. मैं उन्हें गर्व महसूस कराने पर ध्यान देता हूं और यही वह विरासत है जिसे मैं बहुत गंभीरता से लेता हूं."

आगे उन्होंने कहा, "मेरे परिवार के दूसरे सदस्य एक्टर हैं. मैं उनके काम की तारीफ करता हूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कभी उनके जैसा बन पाऊंगा. इसलिए इसके बारे में सोचने में समय बर्बाद करना भी बेकार है." अगस्त्य श्वेता बच्चन और निखिल नंदा के बेटे हैं. अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के पोते हैं और अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय के भान्जे हैं.

श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी इक्कीस में धर्मेंद्र की आखिरी स्क्रीन अपीयरेंस है. यह सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के जीवन पर आधारित हैं. वहीं 1971 के भारत-पाकिस्तान युद्ध के दौरान बसंतर की लड़ाई पर केंद्रित है. फिल्म का टाइटल उस उम्र को बताता है जिस उम्र में अरुण खेत्रपाल शहीद हुए थे. धर्मेंद्र के साथ अगस्त्य नंदा और जयदीप अहलावत फिल्म में अहम भूमिका निभा रहे हैं.