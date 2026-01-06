3 घंटे 34 मिनट की धुरंधर को अब देख डालिए सिर्फ 199 रुपये में, मेकर्स ने दे दी तगड़ी डील

जियो स्टूडियोज और बी62 स्टूडियोज ने फिल्म धुरंधर के लिए एक दिन का खास टिकट ऑफर घोषित किया है. इस ऑफर के तहत आज चुनिंदा शहरों, सिनेमाघरों और शो में टिकट की कीमत ₹199 से शुरू होगी. फिल्म एक महीने से ज्यादा समय से सिनेमाघरों में चल रही है और लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही है. 5 दिसंबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की है. फिल्म अब तक दुनियाभर में 1000 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और कुल कमाई 1200 करोड़ से ज्यादा हो गई है. यह जल्द ही अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बनने की ओर बढ़ रही है.

रिलीज के पांचवें हफ्ते में भी फिल्म को नए दर्शक मिल रहे हैं और भारत व विदेशों दोनों जगह इसकी कमाई स्थिर बनी हुई है. ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि शुरुआती हफ्तों के बाद भी फिल्म का इतना मजबूत प्रदर्शन दर्शकों की कहानी में दिलचस्पी को दिखाता है. आदित्य धर द्वारा निर्देशित यह स्पाई-एक्शन थ्रिलर फिल्म बार-बार देखी जा रही है और नई रिलीज फिल्मों से भी बेहतर प्रदर्शन कर रही है. फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ जासूसी पर आधारित मजबूत कहानी दिखाई गई है.

फिल्म में रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में हैं, उनके साथ अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन और राकेश बेदी जैसे शानदार कलाकार नजर आते हैं. ₹199 का यह टिकट ऑफर सिर्फ चुनिंदा सिनेमाघरों और शो के लिए मान्य है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस फिल्म को देखने का मौका मिलेगा, जिसे बॉलीवुड की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक माना जा रहा है.