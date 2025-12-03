'शोले' का ये एक्टर था इंदिरा गांधी का मौसेरा भाई, दर्जी का काम करके बना बॉलीवुड का स्टार, कभी बैन हो गई थी फिल्में

फिल्म शोले के दौरान कई कलाकार ऐसे थे जिनकी निजी जिंदगी पर लोगों का ध्यान कम गया, लेकिन उनका योगदान बेहद अहम रहा. उन नामों में एके हंगल भी शामिल हैं, जिन्होंने इमाम चाचा के रूप में कम समय के रोल में गहरी छाप छोड़ी थी. असल जिंदगी में उनका रिश्ता देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाद में इंदिरा गांधी के परिवार से दूर का नाता रखता था. फिल्मों में देर से आने के बावजूद उन्होंने कई दशकों तक लगातार काम किया और अपने शांत लेकिन मजबूत अभिनय से पहचान बनाई.

पाकिस्तान के सियालकोट में हुआ था एके हंगल का जन्म

हंगल का शुरुआती दौर संघर्षों से भरा रहा. पाकिस्तान के सियालकोट में जन्म और पेशावर में परवरिश के बाद उन्होंने दर्जी का काम किया, फिर स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए. आजादी की लड़ाई में सक्रिय रहने पर उन्हें तीन साल जेल में भी रहना पड़ा. बंटवारे के बाद जब वह मुंबई आए, तो थिएटर से शुरुआत की और धीरे-धीरे फिल्मों में अपनी जगह बनाई. उनकी ईमानदार छवि और विचारों के कारण कभी-कभी विवाद भी खड़े हुए. एक समय उनकी फिल्मों पर रोक तक लगा दी गई थी, जिसका असर उनके करियर पर साफ दिखाई दिया.

ये भी पढ़ें: 'इश्क' फिल्म में दिखी थी ये बच्ची, 28 साल बाद देती हैं काजोल-जूही को टक्कर, फैंस बोले- इतनी खूबसूरत कैसे

बढ़ती उम्र के साथ हंगल आर्थिक दिक्कतों से भी जूझने लगे. 2007 में तबीयत बिगड़ने पर इलाज का खर्च निकालना मुश्किल हो गया था. इसी दौरान अमिताभ बच्चन ने आगे बढ़कर 20 लाख रुपये की मदद दी, जिसकी पूरे उद्योग में चर्चा हुई. 97 साल की उम्र में जब उनका निधन हुआ तो फिल्म जगत के कुछ चुनिंदा कलाकार ही अंतिम संस्कार में दिखाई दिए, जबकि बड़े नाम दूर रहे. इसके बावजूद हंगल का काम, उनकी सादगी और उनका संघर्ष आज भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खास जगह बनाए हुए है.

