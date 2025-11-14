विज्ञापन

सलमान खान की फैमिली में उनके पिता से ज्यादा पावरफुल हैं ये शख्स, डांटने पर पत्नी ने नहीं की थी 6 महीने तक बात

आज हम आपको सलमान खान की फैमिली के साथ सालों से रह रहे एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी घर में पावर उनके पिता सलीम खान से भी ज्यादा हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में.

नई दिल्ली:

हम सभी जानते हैं बॉलीवुड में सलमान और उनके परिवार का नाम काफी चलता है और हर कोई उनकी इज्जत भी करता है, लेकिन आज हम आपको उनके परिवार के साथ रह रहे एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी पावर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बार सलीम खान ने इस शख्स को डांट दिया था, जिसके बाद उनकी पत्नी काफी नाराज हो गई और 6 महीने तक बातचीत नहीं की थी. आइए जानते हैं, कौन हैं ये शख्स.  

सालों से ये शख्स रहे हैं खान परिवार के साथ

हम जिस शख्स की बात कर रहे हैं, उनका नाम गंगाराम है. बता दें, वह खान के परिवार के साथ कई सालों से रह रहे हैं. कॉमेडी नाइट विद कपिल शो में एक बार सलीम खान, अरबाज खान, सोहेल खान और सलमान खान आए थे. इसी शो में उन्होंने गंगाराम को बुलाया गया और उनके बारे में दिलचस्प किस्से सुनाए गए. बता दें, गंगाराम खान परिवार के हर एक सदस्य के साथ काफी घुल- मिल चुके हैं और उनकी किसी भी बातों का कोई बुरा नहीं मानता है.

सोहेल खान से कहा- 'क्या तेरा बाप'

एक्टर सोहेल खान ने, गंगाराम का एक दिलचस्प किस्सा सुनाते हुए कहा, एक बार मैंने घर पर कॉल किया और फोन गंगाराम ने उठाया, 'मैंने उनसे दो से तीन बार पूछा, गंगाराम डैडी हैं? उन्होंने हर बार जवाब दिया 'कौन', इसके बाद मैंने फिर पूछा- 'गंगाराम डैडी हैं, तो उनका फिर से जवाब आया, 'कौन', इसके बाद मैंने फिर से पूछने की हिम्मत की, फिर उनका जवाब आया, 'क्या तेरा बाप, हां मैं बुलाता हूं' . सोहेल खान ने कहा, ऐसे हमसे किसी ने बात नहीं की, लेकिन गंगाराम ऐसा बोल देते हैं और हमें बुरा नहीं लगता है. 

सलीम खान का मजेदार खुलासा

सलीम खान ने कहा, 'गंगाराम भारत के किस हिस्से से हैं, मैं इस बारे में नहीं जानता, लेकिन यह सालों से हमारे साथ रह रहे हैं और मैं कह सकता हूं कि घर पर मुझसे ज्यादा पावर इनके पास है. एक बार मैंने इन्हें किसी बात पर डांट दिया था, जिसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की थी'. वहीं अरबाज खान ने कहा, गंगाराम बेहद टैलेंटेड हैं, वह खड़े- खड़े सो जाते हैं.

