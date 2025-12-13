वो एक्टर, जिसने अपने दम पर बनाई पहचान, पत्नी को हुआ 4 बार कैंसर, दिया हमेशा साथ, कहा- मेरी सबसे बड़ी ताकत...पहचाना क्या?

बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में अपनी दमदार एक्टिंग से पहचान बनाने वाले अभिनेता शारिब हाशमी आज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन' में निभाए गए JK तलपड़े के किरदार ने उन्हें घर-घर मशहूर कर दिया. लेकिन रियल लाइफ में शारिब की असली ताकत कोई किरदार नहीं, बल्कि उनकी पत्नी नसरीन हाशमी हैं. शारिब और नसरीन की शादी को करीब 30 साल हो चुके हैं. इस लंबे सफर में दोनों ने कई उतार-चढ़ाव देखे, लेकिन कभी एक-दूसरे का साथ नहीं छोड़ा. नसरीन ने न सिर्फ शारिब के संघर्ष के दिनों में उनका साथ दिया, बल्कि खुद जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई भी लड़ी.

नसरीन हाशमी चार बार कैंसर से जंग जीत चुकी हैं. इतनी बड़ी बीमारी के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी. जब शारिब ने एक्टिंग के लिए अपनी नौकरी छोड़ी और परिवार आर्थिक तंगी से गुजरा, तब नसरीन मजबूती से उनके साथ खड़ी रहीं.

जिंदगी का सबसे कठिन दौर तब आया, जब नसरीन को ओरल कैंसर हुआ. इस समय शारिब ने भी एक सच्चे जीवनसाथी की तरह हर कदम पर उनका साथ दिया. इलाज के दौरान शारिब ने नसरीन का हौसला बढ़ाया और हर दर्द को अपने साथ महसूस किया.

आज शारिब हाशमी बड़ी फिल्मों और वेब सीरीज का हिस्सा हैं. नाम, शोहरत और पहचान मिलने के बाद भी वे मानते हैं कि अगर किसी दिन उनका मन ठीक नहीं होता, तो नसरीन ही उन्हें हिम्मत और सकारात्मकता देती हैं. शारिब और नसरीन की कहानी आज के दौर के कपल्स के लिए एक प्रेरणा है. हर हालात, हर मुश्किल और हर बीमारी में एक-दूसरे का साथ निभाना ही सच्चा प्यार होता है.