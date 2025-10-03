फोटो में नजर आ रही ये मशूहर मॉडल तीरंदाजी में थी जूनियर नेशनल चैंपियन, अब खरीद ली अपनी आर्चरी टीम

विज्ञापन

नई दिल्ली:

फोटो में नजर आ रही ये लड़की मशहूर मॉडल रह चुकी है. ये किंगफिशर कैलेंडर गर्ल भी रह चुकी है. यही नहीं, तीरंदाजी में ये जूनियर नेशनल चैंपियन भी रह चुकी है. इसने कई फिल्मों में काम किया है और इसका पति एक मशहूर बॉलीवुड एक्टर है. अगर आप अभी तक अंदाजा नहीं लगा पाए हैं कि हम यहां किसकी बात कर रहे हैं तो बता देते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि लिन लैशराम हैं. बॉलीवुड एक्टर रणदीप हुड्डा और उनकी पत्नी लिन लैशराम अब खेल की दुनिया में कदम रखने जा रहे हैं. दोनों ने डॉ. विकास गर्ग के साथ मिलकर दिल्ली आर्चरी टीम ‘पृथ्वीराज योद्धास' के को-ओनर्स बनने की घोषणा की है. यह टीम पहली बार आयोजित होने जा रही आर्चरी प्रीमियर लीग (एपीएल) में हिस्सा लेगी, जो 2 अक्टूबर से 12 अक्टूबर 2025 तक आयोजित होगी.

किंगफिशर कैलेंडर गर्ल बनीं आर्चरी टीम की मालकिन
लिन लैशराम के लिए यह कदम एक नया बिजनेस नहीं, बल्कि उस खेल में वापसी है जिसने उनके बचपन को दिशा दी. अपने पिता से प्रेरित होकर, जो मणिपुर आर्चरी एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, लिन ने 10 साल की उम्र में तीरंदाजी शुरू की और सब-जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में हिस्सा लिया. इसके बाद उन्होंने टाटा आर्चरी अकादमी में ट्रेनिंग ली, कई मेडल जीते और 1998 में जूनियर नेशनल चैंपियन बनीं. चोट के कारण उन्होंने खेल से दूरी बना ली, लेकिन तीरंदाजी के प्रति उनका प्यार कभी खत्म नहीं हुआ.

रणदीप हुड्डा क्या बोले
रणदीप हुड्डा ने बताया, “लिन के साथ मिलकर टीम ओन करना मेरे लिए बहुत खास है. तीरंदाजी हमेशा से उनके जीवन का हिस्सा रही है, और अब उन्हें इस खेल में फिर से जुड़ते देखना बेहद सुखद है. हमारा मकसद इन युवा खिलाड़ियों को सपोर्ट करना और भारत में आर्चरी को और करीब लाना है. इस तरह की लीग्स से नए टैलेंट को इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलता है, जिससे भारत का टैलेंट पूल और मजबूत होता है और हम अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं जीत सकते हैं.”

लिन लैशराम और तीरंदाजी
लिन लैशराम ने कहा, “आर्चरी ने मुझे अनुशासन, धैर्य और दृढ़ता सिखाया. भले ही मुझे प्रतिस्पर्धात्मक तीरंदाजी छोड़नी पड़ी, लेकिन खेल के प्रति मेरा प्यार कभी खत्म नहीं हुआ. अब एक टीम ओनर के रूप में वापसी करना और युवा तीरंदाजों को प्रोत्साहित करना मेरे लिए किसी सपने के सच होने जैसा है. मैं चाहती हूं कि और लोग, खासकर लड़कियां, धनुष और बाण उठाएं और इस खेल का आनंद लें.”

क्या है एपीएल?
एपीएल 2025 में भारत के टॉप तीरंदाज जैसे दीपिका कुमारी, धीरज बोम्मदेवरा, ज्योति सुरेखा वेणम और ऋषभ यादव, और अंतरराष्ट्रीय सितारे जैसे माइक श्लॉसर (नीदरलैंड), एंड्रिया बेसेरा (मेक्सिको) और ब्रैडी एलिसन (अमेरिका) हिस्सा लेंगे. कुल 6 फ्रेंचाइजी टीमें, जिनमें भारतीय और विदेशी खिलाड़ी शामिल होंगे, डबल राउंड-रॉबिन फॉर्मेट में मुकाबला करेंगी, जिसके बाद सेमीफाइनल और फाइनल खेले जाएंगे. प्रत्येक टीम में 8 खिलाड़ी (4 पुरुष और 4 महिलाएं) होंगे.

