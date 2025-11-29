रणदीप हुड्डा- लिन लैशराम बनेंगे पेरेंट्स, 49 वर्षीय एक्टर ने पापा बनने की यूं दी गुड न्यूज

जाट फिल्म के एक्टर रणदीप हुड्डा जल्द ही पापा बनने वाले हैं. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर वाइफ लिन लैशराम के साथ गुड न्यूज शेयर की है, जिसमें उन्होंने बताया की वह पेरेंट्स बनने वाले हैं. पोस्ट में एक फोटो शेयर की गई है, जिसमें वह पत्नी लिन लैशराम के साथ जंगल में बॉर्नफायर के सामने बैठे हुए कैमरा को देखकर पोज देते हुए नजर आ रहे हैं. इसके साथ कैप्शन में एक्टर ने लिखा, दो साल का प्यार, एडवेंचर, और अब… थोड़ा वाइल्ड होने वाला है. इस पोस्ट को फैंस और सेलेब्स का खूब प्यार मिल रहा है.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के बीच 10 साल का है उम्र का फासला

पोस्ट पर यूजर्स ने हार्ट और नजर ना लगने वाली इमोजी शेयर की है. और कपल को बधाई दी है. इसके चलते सोशल मीडिया पर पोस्ट तेजी से वायरल हो रहा है. जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि रणदीप हुड्डा 49 साल के हैं. जबकि लिन लैशराम की उम्र 39 साल की है. इसके चलते दोनों के बाद 10 साल का उम्र का फासला है.

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम की शादी को हुए दो साल

बता दें कि रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम 29 नवंबर, 2023 को मणिपुर के इंफाल में आयोजित एक खूबसूरत समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। इस जोड़े ने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में मैतेई परंपराओं के अनुसार शादी की थी. उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी शेयर की थी, जिससे प्रशंसकों को उनके खास दिन की झलक मिली थी.