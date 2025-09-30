विज्ञापन

'साहेब बीवी और गैंगस्टर' फिल्म के 14 साल पूरे, रणदीप हुड्डा बोले, ‘यह हमेशा दिल में खास जगह रखेगी’

बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा किए.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड अभिनेता रणदीप हुड्डा की फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए हैं. उन्होंने इस फिल्म को लेकर अपने विचार सोशल मीडिया पर साझा किए. रणदीप हुड्डा ने बताया कि यह फिल्म उनके दिल में हमेशा एक खास जगह रखेगी. मंगलवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर इसकी कुछ तस्वीरें शेयर करते हुए बताया कि इस फिल्म ने उनके करियर और जिंदगी पर कितना गहरा प्रभाव डाला है. अभिनेता ने इंस्टाग्राम पर लिखा, "उलझे हुए वफादारों से लेकर अविस्मरणीय किरदारों को दिखाने वाली फिल्म 'साहेब बीवी और गैंगस्टर' के 14 साल पूरे हुए. यह एक ऐसी फिल्म है, जिसका मेरे दिल में हमेशा एक खास स्थान रहेगा. इतने सालों तक इस कहानी को जीवित रखने के लिए धन्यवाद.''

रणदीप हुड्डा ने इस पोस्ट में जो तस्वीरें शेयर की है, उनमें जिमी शेरगिल और माही गिल भी नजर आ रहे हैं. इस फिल्म को तिग्मांशु धूलिया ने डायरेक्ट किया था. यह 'साहेब, बीवी और गैंगस्टर' सीरीज की पहली फिल्म थी. इसमें रणदीप हुड्डा ने ललित उर्फ बबलू की भूमिका निभाई थी. यह फिल्म 30 सितंबर 2011 को रिलीज हुई थी.

कुछ दिन पहले, रणदीप हुड्डा ने सारागढ़ी युद्ध के वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि देते हुए एक पोस्ट लिखा था. इसमें उन्होंने लिखा था, "एक सपना जिसे मैं दुनिया के साथ साझा नहीं कर पाया. सितंबर 1897 में हवलदार ईशर सिंह के नेतृत्व में 21 सिख सैनिकों द्वारा लड़ी गई सारागढ़ी की लड़ाई साहस और बलिदान की एक महागाथा है. इसमें शहीद हुए वीरों को हमारी भावपूर्ण श्रद्धांजलि.''

रणदीप हुड्डा 'बैटल ऑफ सारागढ़ी' नाम की एक फिल्म का हिस्सा थे. इसमें वह हवलदार ईशर सिंह की मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले थे. फिल्म के कुछ सीन शूट हो चुके थे. यह फिल्म निर्माता राजकुमार संतोषी ने 2016 में बनाने की घोषणा की थी, मगर बाद में इसे बंद कर दिया गया. वर्कफ्रंट की बात करें तो रणदीप हुड्डा पिछली बार अभिनेता सनी देओल के साथ एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जाट' में नजर आए थे. वह बहुत जल्द फिल्म ‘मैचबॉक्स' में दिखाई देंगे.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
Saheb Biwi Aur Gangster, Movie Saheb Biwi Aur Gangster, Randeep Hooda, Actor Randeep Hooda, Randeep Hooda Movies
