ना कोई प्रोमोशन, ना कोई बड़ी कास्ट...भारत से ज्यादा चीन के बॉक्स ऑफिस पर छाई ये फिल्म, 15 करोड़ में कमा डाले 970 करोड़

बॉलीवुड में कई फिल्में बड़े बजट, सुपरस्टार और भव्य प्रचार के दम पर बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई करती हैं, लेकिन कभी-कभी एक छोटी-सी फिल्म अपनी कहानी के दम पर ऐसा इतिहास रच देती है, जिसकी कल्पना भी मुश्किल होती है. आमिर खान की एक फिल्म भी इसी वजह से चर्चा में आई थी. महज 15 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने दुनियाभर में करीब 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की. सोशल मीडिया पर इसका कलेक्शन 970 करोड़ रुपये तक बताया जा रहा है. हालांकि अलग-अलग ट्रेड रिपोर्ट्स में आंकड़ों का अंतर है, लेकिन इसकी सफलता और मुनाफा असाधारण रहा.

15 करोड़ के बजट में बनी थी फिल्म

यह फिल्म थी ‘सीक्रेट सुपरस्टार', जो साल 2017 में रिलीज हुई थी. फिल्म का निर्देशन अद्वैत चंदन ने किया था, जबकि आमिर खान और किरण राव इसके निर्माताओं में शामिल थे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म का बजट लगभग 15 करोड़ रुपये था. बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आते हैं. सैकनिल्क और कुछ ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म ने दुनियाभर में करीब 912 करोड़ रुपये कमाए, जबकि कई रिपोर्ट्स में इसकी कमाई 965-970 करोड़ रुपये तक बताई गई है.

चीन में मिली सबसे बड़ी कामयाबी

‘सीक्रेट सुपरस्टार' की सबसे बड़ी सफलता भारत में नहीं, बल्कि चीन में देखने को मिली. भारत में फिल्म ने लगभग 63-64 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया था, लेकिन चीन में इसे जबरदस्त दर्शक मिले. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म की विदेशी कमाई का बड़ा हिस्सा चीन से आया और वहां इसने 750-830 करोड़ रुपये के आसपास का कारोबार किया. एक साधारण-सी कहानी, मजबूत भावनात्मक जुड़ाव और शानदार संगीत ने फिल्म को चीनी दर्शकों के बीच लोकप्रिय बना दिया. यही वजह रही कि कम बजट की यह फिल्म दुनिया की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल हो गई.

जायरा वसीम की कहानी ने जीता दिल

फिल्म में जायरा वसीम ने इंसिया मलिक नाम की एक ऐसी लड़की का किरदार निभाया था, जो गायिका बनने का सपना देखती है. वह अपने परिवार और खासकर पिता के विरोध के बावजूद इंटरनेट पर नकाब पहनकर अपने गाने अपलोड करती है. आमिर खान ने फिल्म में म्यूजिक प्रोड्यूसर शक्ति कुमार का किरदार निभाया था, जो इंसिया के टैलेंट को पहचानता है. मेहर विज और राज अर्जुन भी अहम भूमिकाओं में नजर आए थे. फिल्म की कहानी सपनों, घरेलू हिंसा, आत्मनिर्भरता और अपनी पहचान बनाने की कोशिश पर आधारित थी. जायरा वसीम के अभिनय और मेघना मिश्रा की आवाज ने कहानी को और प्रभावशाली बना दिया.

आमिर खान के करियर की सबसे मुनाफेदार फिल्मों में शामिल

‘सीक्रेट सुपरस्टार' ने यह साबित किया कि किसी फिल्म की सफलता सिर्फ बड़े बजट या बड़े स्टार पर निर्भर नहीं करती. लगभग 15 करोड़ रुपये के निवेश के मुकाबले 900 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई ने इसे भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने वाली फिल्मों में शामिल कर दिया. कुछ रिपोर्ट्स में फिल्म का प्रॉफिट 6000 प्रतिशत से ज्यादा बताया गया है. इसकी सफलता ने यह भी दिखाया कि भारतीय कहानियों की पहुंच सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है. अगर कहानी भावनात्मक और प्रभावशाली हो, तो वह दुनिया के किसी भी हिस्से के दर्शकों से जुड़ सकती है.

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