29 साल पुराना वो गाना, जो बन गया था दूरदर्शन की शान, बजते ही ऑडियंस मांगने लगती थी दुआ, अदनान सामी-गोविंदा की मस्ती ने बनाया सदाबहार

बॉलीवुड के 90s का दौर सिर्फ फिल्मों के लिए नहीं, बल्कि इंडिपॉप म्यूजिक के लिए भी याद किया जाता है. उस समय कई ऐसे गाने आए, जिनकी धुन और बोल लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गए. इन्हीं में एक नाम अदनान सामी के मशहूर गाने ‘मुझको भी तो लिफ्ट करा दे' का है. यह गाना 1997 में रिलीज हुए एल्बम ‘कभी तो नजर मिलाओ' से जुड़ा है. इसकी खासियत सिर्फ इसकी कैची बीट्स नहीं थीं, बल्कि इसका अनोखा अंदाज भी था. गाने में एक इंसान भगवान से अपनी तरक्की की फरियाद करता है और इसी मजेदार अंदाज ने इसे लोगों के बीच बेहद लोकप्रिय बना दिया. उस दौर में दूरदर्शन पर इसकी लोकप्रियता का जिक्र भी खूब मिलता है. आज भी जब यह गाना बजता है, तो पुराने दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं.

अदनान सामी ने दी थी अपनी आवाज

‘मुझको भी तो लिफ्ट करा दे' को अदनान सामी ने गाया और इसका संगीत भी तैयार किया था. इसके बोल रियाज-उर-रहमान सागर ने लिखे थे. गाने की शुरुआत भगवान से की गई एक प्रार्थना से होती है, लेकिन इसकी मांगें आम प्रार्थनाओं से काफी अलग हैं. इसमें बंगला, मोटर कार, एरोप्लेन और दुनिया घूमने जैसी ख्वाहिशों का जिक्र है. यही मजेदार अंदाज गाने को बाकी गीतों से अलग बनाता है.

दूरदर्शन पर बार-बार सुनाई देता था ये गाना

90s में दूरदर्शन लोगों के मनोरंजन का बड़ा जरिया था. उस समय किसी गाने का टीवी पर बार-बार सुनाई देना उसकी लोकप्रियता का संकेत माना जाता था. ‘मुझको भी तो लिफ्ट करा दे' के बारे में भी यही यादें सामने आती हैं. इसकी तेज बीट्स और आसानी से याद हो जाने वाले बोल इसे बच्चों से लेकर बड़ों तक के बीच पसंदीदा बनाते थे. यही वजह है कि यह गाना आज भी 90s के इंडिपॉप म्यूजिक की याद दिलाता है.

गोविंदा का कैमियो बना खास आकर्षण

इस गाने की लोकप्रियता में गोविंदा की मौजूदगी ने भी चार चांद लगाए. अदनान सामी के इस म्यूजिक वीडियो में गोविंदा का कैमियो नजर आता है. हाल ही में अदनान सामी ने बताया कि गोविंदा उस समय अपने करियर के शिखर पर थे और उनकी एनर्जी गाने के लिए बिल्कुल सही थी. उन्होंने यह भी बताया कि गोविंदा का अंदाज इतना स्वाभाविक था कि वीडियो में उनकी मौजूदगी ने गाने को और मजेदार बना दिया.

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आज भी ‘मुझको भी तो लिफ्ट करा दे' सुनते ही 90s का दौर याद आ जाता है. यह गाना सिर्फ एक म्यूजिक वीडियो नहीं, बल्कि उस समय के इंडिपॉप कल्चर और अदनान सामी की अलग पहचान का हिस्सा बन चुका है.

