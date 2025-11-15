विज्ञापन

माधुरी दीक्षित संग फिल्म बनाना चाहती थीं ये बच्ची, फीस के कारण टूटा सपना, आज है बॉलीवुड की टॉप डायरेक्टर

कभी एक मशहूर फीमेल डायरेक्टर बॉलीवुड की धक-धक गर्ल के साथ फिल्म बनाना चाहती थीं, लेकिन एक्ट्रेस की ज्यादा फीस के कारण ये फिल्म शुरू ही नहीं हो पाई.

फीस के चलते नहीं बन पाई धक-धक गर्ल वाली फिल्म
नई दिल्ली:

बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आमतौर पर मेल डायरेक्टर्स का ही दबदबा देखने को मिलता है, लेकिन एक फीमेल डायरेक्टर हैं जिन्होंने अपने काम से अलग पहचान बनाई है. आज हालात ये हैं कि हर बड़ा एक्टर और एक्ट्रेस उनके साथ काम करना चाहता है. दिलचस्प बात ये है कि अपने करियर की शुरुआत में ये डायरेक्टर बॉलीवुड की धक-धक गर्ल के साथ एक फिल्म बनाना चाहती थीं. लेकिन उनकी फीस ज़्यादा होने की वजह से बात नहीं बन पाई और फिल्म आखिरकार बन नहीं पाई. अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर हम किन के बारे में बात कर रहे हैं तो जरा इस तस्वीर पर गौर फरमाइए. यह इस फीमेल डायरेक्टर के बचपन की तस्वीर है जिनके साथ काम करना आज हर बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस का सपना है.

कौन हैं वो डायरेक्टर

अगर अब भी नहीं पहचान पाए, तो बता दें कि ये हैं बॉलीवुड की मशहूर और टैलेंटेड डायरेक्टर जोया अख्तर. 14 अक्टूबर को उनके जन्मदिन के मौके पर ये बचपन की फोटो शेयर की गई थी. जिसमें वो बेहद क्यूट लग रही हैं. आज बॉलीवुड की मशहूर डायरेक्टर जोया अख्तर अपना जन्मदिन मना रही हैं. उनका जन्म 14 अक्टूबर 1972 को हुआ था. आज जोया अख्तर 53 साल की हो गई हैं और अब भी अपने शानदार काम से फिल्म इंडस्ट्री में नई ऊंचाइयां छू रही हैं.

कभी माधुरी दीक्षित के साथ बनाना चाहती थीं फिल्म

साल 2004 में जोया अख्तर ‘नरगिस' नाम की फिल्म बनाना चाहती थीं. इसके लिए उन्होंने माधुरी दीक्षित से कॉन्टैक्ट किया था. लेकिन माधुरी की फीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से बात नहीं बन पाई. बाद में खबरें आईं कि जोया ने करिश्मा कपूर, ऐश्वर्या राय, और प्रीति जिंटा को कास्ट करने की सोच रखी थी. लेकिन आखिरकार वो फिल्म बन ही नहीं पाई और कैंसिल हो गई.

असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर की थी शुरुआत

जोया अख्तर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में की थी. उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से फिल्म डायरेक्शन में डिप्लोमा किया और फिर मीरा नायर, टोनी गेरबर, और देव बेनेगल जैसे डायरेक्टर्स के साथ काम किया. वो दिल चाहता है और लक्ष्य जैसी फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर रहीं.

हिट फिल्मों से बनाई अपनी खास पहचान.

साल 2009 में उनकी पहली फिल्म 'लक बाई चांस' आई. फिल्म तो ज़्यादा नहीं चली, लेकिन जोया का काम सबको पसंद आया. इसके बाद उन्होंने ज़िन्दगी ना मिलेगी दोबारा, दिल धड़कने दो, गली बॉय, लस्ट स्टोरीज़, मेड इन हेवन, और दहाड़ जैसी बेहतरीन फिल्में और वेब सीरीज़ बनाईं.

