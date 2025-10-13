11 दिन में इस फिल्म का है बॉक्स ऑफिस पर राज, जिसकी स्क्रिप्ट के लिए बनाए थे 15-16 ड्राफ्ट, अब 600 करोड़ पार कमाई

Kantara: A Legend Chapter-1 Box Office Collection Day 11: दक्षिण भारतीय फिल्मों के अभिनेता ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा: चैप्टर 1' हाल ही में रिलीज हुई थी. इसके लिए उन्हें काफी सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है. ऋषभ शेट्टी ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि इस फिल्म की स्क्रिप्ट फाइनल करने के लिए उन्होंने 15-16 ड्राफ्ट बनाए थे.इस फिल्म के पहले पार्ट ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी, दूसरे पार्ट ने भी 400 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है. वहीं आंकड़ा 450 करोड़ से कुछ ही कदम दूर हैं. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 550 करोड़ की ओर बढ़ चुका है.

ऋषभ शेट्टी ने आईएएनएस से फिल्म के बारे में बात करते हुए कहा, "पहले भाग में हमने अधिक ड्राफ्ट नहीं लिखे थे. हमने 3-4 ड्राफ्ट लिखे और 3-4 महीनों में स्क्रिप्ट पूरी कर ली थी. इसके बाद सीधे शूटिंग शुरू कर दी. यह बहुत आसान था. जब हमने प्रीक्वल बनाया, तो हमने चर्चा शुरू की. हमने शिव के पिता की कहानी से शुरुआत की, हमने उस स्क्रिप्ट को पूरा किया. हालांकि, बाद में हमें समझ आया कि पहले भाग में एक बैकस्टोरी की जरूरत है, इसलिए हमने सोचा, 'चलो थोड़ा पीछे चलते हैं, इसे एक शुरुआत के रूप में रखते हैं, इसे एक किंवदंती के रूप में नहीं रखते.'"

उन्होंने आगे कहा, "हमने इसे पूरा किया और फिर यह एक पूरी स्क्रिप्ट बन गई, तब हमें समझ आया कि हम इसे एक छोटे से हिस्से में नहीं कह सकते, यह एक पूरी बैकस्टोरी है." जब उनसे पूछा गया कि क्या 7-8 ड्राफ्ट थे या उससे अधिक थे, तो उन्होंने कहा, "नहीं, मुझे लगता है कि 15-16 ड्राफ्ट थे. हां, यह लगभग 15-16 का नैरेशन है, इसलिए मैं कहूंगा कि वे 15-16 नैरेशन ड्राफ्ट थे."

कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो 11वें दिन फिल्म ने 39 करोड़ की कमाई की है. इसके बाद भारत में कमाई 437.65 करोड़ हो चुकी है. जबकि वर्ल्डवाइड 600 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया है.

'कांतारा: चैप्टर 1' फिल्म 'कांतारा' का प्रीक्वल है. इस फिल्म को ऋषभ शेट्टी ने ही लिखा और डायरेक्ट किया है. यह 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग हाल ही में मुंबई में रखी गई. इसमें बॉलीवुड अभिनेता सुनील शेट्टी भी शामिल हुए. सुनील शेट्टी ने इस फिल्म को देखने के बाद खूब तारीफ की. इसकी कुछ तस्वीरें ऋषभ शेट्टी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की थीं.