इस तस्वीर में मुस्कुराती ये प्यारी बच्ची आज करोड़ो दिलों पर करती है राज, पहचानों तो जानें...

सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपनी ये तस्वीर इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की है. इस तस्वीर में देखा जा सकता है कि सोनम कितनी क्यूट और प्यारी लग रही हैं. सोनम की ये तस्वीर देख फैन्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं. उनके एक फैन ने लिखा है 'baby you was cute but young you is so hot', तो किसी ने लिखा है 'Best Eva, then & now'. वहीं उनकी इस तस्वीर पर अब तक 115 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं.

बता दें, सोनम कपूर (Sonam Kapoor) ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म 'सांवरिया' से की थी. उन्हें आखिरी बार फिल्म 'द जोया फैक्टर' में देखा गया था. उन्होंने 'आई हेट लव स्टोरी', 'रांझणा', दिल्ली-6, नीरजा, जैसी हिट फिल्मों में भी काम किया है. फिल्म 'रांझणा' के लिए भी सोनम कपूर (Sonam Kapoor) को फिल्मफेयर और जी सिने अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है.