दर्जी हत्याकांड पर बनी है ये विवादित फिल्म, 4500 सिनेमाघरों में हुई रिलीज, CBFC ने लगाए हैं 55 कट्स

8 जुलाई को 4500 सिनेमाघरों में उदयपुर फाइल्स रिलीज हो गई है, जिसमें CBFC ने 55 कट्स के साथ रिलीज करने का आदेश दिया था.

दर्जी हत्याकांड पर बनी है ये विवादित फिल्म, 4500 सिनेमाघरों में हुई रिलीज, CBFC ने लगाए हैं 55 कट्स
कन्हैयालाल हत्याकांड पर बनी है ये विवादित फिल्म
नई दिल्ली:

राजस्थान के बहुचर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित फिल्म ‘उदयपुर फाइल्स' को आखिरकार सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है. यह फिल्म आज देशभर के 4500 सिनेमाघरों में रिलीज होने को तैयार है. लंबे समय से विवादों और कानूनी अड़चनों का सामना कर रही इस फिल्म को अब दर्शकों तक पहुंचने का मौका मिला है. उदयपुर में जून 2022 में हुई कन्हैयालाल की निर्मम हत्या की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था. इस सच्ची घटना पर आधारित ‘उदयपुर फाइल्स' दर्शकों के सामने उस दर्दनाक हकीकत को पेश करती है.

कन्हैयालाल के बेटे यश साहू ने फिल्म को लेकर कहा, “यह फिल्म मेरे पिता के साथ हुई त्रासदी को दिखाती है. यह एक सच्ची कहानी है, और मुझे उम्मीद है कि इसके जरिए उन्हें न्याय मिलेगा.” यश ने बताया कि यह फिल्म उनके परिवार के दर्द को देश के सामने लाएगी. आज भी मेरा परिवार उस दर्द को झेल रहा है. वास्तव में ये मूवी सच्चाई को सामने लाने की कोशिश है. अपराधियों को सजा दिलाने के लिए हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर हमें अभी तक सफलता नहीं मिल सकी है.

वहीं, कन्हैयालाल की पत्नी जसोदा साहू ने भावुक होते हुए कहा कि जब फिल्म पर रोक लगी थी, तब उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर गुहार लगाई थी. उन्होंने कहा, “यह फिल्म हमारे परिवार के संघर्ष और दर्द की सच्ची तस्वीर है. इसे हर किसी को देखना चाहिए. वही घटना आंख के सामने फिर से आ जाएगी, इसलिए केवल बच्चे देखने जाएंगे. बच्चों की मौसी और बुआ ने भी फिल्म देखने से मना कर दिया है. हालांकि, हमने ट्रेलर देखा है और फिल्म देखने की हिम्मत नहीं है. तमाम अवरोधों के बावजूद फिल्म रिलीज हो रही है. ऐसे में अब हमें विश्वास है कि न्याय भी जरूर मिलेगा.”

फिल्म का निर्देशन भरत एस. श्रीनेत और जयंत सिन्हा ने किया है, जिसमें विजय राज कन्हैयालाल की भूमिका में हैं. फिल्म में प्रीति झंगियानी और मुश्ताक खान भी अहम किरदारों में हैं. सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (सीबीएफसी) ने 55 कट्स के साथ फिल्म को मंजूरी दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने भी हाल ही में फिल्म की रिलीज को हरी झंडी दी, यह कहते हुए कि यह निष्पक्ष सुनवाई को प्रभावित नहीं करेगी.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
