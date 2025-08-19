विज्ञापन

यह बच्चा फिल्म में बना अपने ही पापा का पापा, पर्दे पर उल्टा रिश्ता निभाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, मां-बीवी दिग्गज नाम...पहचाना क्या?

बॉलीवुड के इस एक्टर ने फिल्म में अपने ही पिता के पापा का रोल निभाकर सबको चौंका दिया. इस अनोखे रिवर्स किरदार की वजह से पिता-पुत्र की जोड़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ.

Read Time: 2 mins
Share
यह बच्चा फिल्म में बना अपने ही पापा का पापा, पर्दे पर उल्टा रिश्ता निभाकर बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड, मां-बीवी दिग्गज नाम...पहचाना क्या?
फोटो में दिख रहा लड़का है सुपरस्टार का बेटा
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में कई सितारे ऐसे रहे हैं, जिन्होंने बड़े पर्दे पर हटकर और चैलेंजिंग रोल निभाए हैं. लेकिन एक एक्टर ऐसे भी हैं जिन्होंने ऐसा किरदार निभाया, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे. इस मासूम से दिखने वाले बच्चे ने फिल्म में अपने ही रियल-लाइफ पापा के पापा की भूमिका निभाई. इस अनोखे रोल की वजह से इस पिता-बेटे की जोड़ी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ. सोचिए जरा, क्या आप इस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में टॉय कार पर बैठकर क्यूट-सी स्माइल देता ये बच्चा पहचान पाए? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं.

बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस से की शादी 

इंस्टाग्राम पेज surakshya_shorts पर शेयर की गई ये थ्रोबैक तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इसमें नन्हा बच्चा टॉय कार में बैठा है और मासूमियत से कैमरे की ओर देख रहा है. अब आपको हिंट दे देते हैं, ये वही एक्टर हैं जिन्होंने विश्व सुंदरी से शादी की है और आज भी अपनी सादगी और एक्टिंग से फैंस का दिल जीतते हैं. अब तो यकीनन आप समझ गए होंगे कि यह कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन हैं.

‘पा' फिल्म ने दिलाई वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह

साल 2009 में आई फिल्म पा में अभिषेक बच्चन और अमिताभ बच्चन ने रिवर्स रोल निभाया था. फिल्म में अभिषेक ने पिता का किरदार निभाया, जबकि अमिताभ ने अपने बेटे की भूमिका में सबको चौंका दिया. यही वजह है कि असल जिंदगी में पिता-पुत्र होने के बावजूद पर्दे पर उल्टे किरदार निभाने वाली ये पहली और इकलौती जोड़ी बन गई, जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाई. इस फिल्म में विद्या बालन भी अहम रोल में थीं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Amitabh Bachchan, Paa 2009, Vidya Balan, Abhishek Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com