इंटीमेट सीन कर बुरी फंसी ये एक्ट्रेस, परिवार और बेटी को हुई थी शर्मिंदगी महसूस, दो शादी के बाद भी है सिंगल है

बॉलीवुड में कई एक्ट्रेस ऐसी भी हैं, जिन्हें खलनायक की बोल्ड प्रेमिका का रोल दिया जाता है और इस रोल में एक्ट्रेस को रीविलिंग ड्रेस पहनने के साथ-साथ इंटीमेट सीन भी देने होते हैं. बात करेंगे ऐसे ही एक एक्ट्रेस की, जो हिंदी फिल्मों में इन्हीं रोल के लिए जानी जाती हैं. इस एक्ट्रेस के लिए ऐसे रोल करना इतना भारी पड़ गया कि इसकी फैमिली भी इससे नफरत करने लगी. इतना ही नहीं इस एक्ट्रेस की बेटी इसकी फिल्मों की सीडी तोड़ दिया करती थी. ऐसे में इस हसीना को डिप्रेशन ने घेर लिया. यही वजह है कि दो शादी के बाद भी इस एक्ट्रेस का घर नहीं बस सका. चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं यह एक्ट्रेस?



एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं दीपशिखा



बात कर रहे हैं शाहरुख खान के साथ फिल्म कोयला और बादशाह में नजर आईं एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल की. दीपशिखा ने अपने हालिया इंटरव्यू में बताया, 'मुझे हमेशा याद दिलाया जाता कि मैं बहुत पतली हूं और कोई मुझसे शादी नहीं करेगा, कभी-कभी तो मैं यह सोचती थी कि मैं पैदा ही क्यों हुई, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी और इस वजह से मैं मिस इंडिया कंपटीशन में भी नहीं गई'. नागपाल एक फिल्मी बैकग्राउंड से आती हैं और उनकी मां चाहती थी कि वह एक्ट्रेस बनें, लेकिन नागपाल ऐसा कभी नहीं चाहती थीं, कम उम्र में शादी करने के बाद वह मां बन गईं, नागपाल को परिवार प्रेम चाहिए था, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के चलते उनके मां-बाप उनके पास नहीं रहते थे'.



फिल्मों में कैसे आईं?

नागपाल ने कॉलेज में लास्ट मिनट में ऑडिशन दिया और उन्हें एक जूलरी का विज्ञापन मिल गया. उन्हें देख लोग उनकी तुलना परवीन बॉबी से करने लगे. एक्ट्रेस ने बताया कि उनके पिता एक बेटा चाहते थे जो उनकी फिल्मी विरासत को आगे बढ़ा सके, इसलिए उन्होंने एक्ट्रेस बनने का फैसला लिया. फिर देव आनंद ने उन्हें अपनी फिल्म में मौका दिया. वहीं, कोयला में एक्ट्रेस ने इंटीमेट सीन दिए थे और इसकी वजह से उनकी बेटी उनकी फिल्म सीडी ही तोड़ दी थी, जिससे एक्ट्रेस टूट गईं. वहीं, एक एक्सीडेंट के बाद उनका बॉलीवुड से मोहभंग हो गया और वह टीवी पर नेगेटिव रोल करने लगीं. एक्ट्रेस ने इस दौरान शादी भी रचाई और पहली शादी 7 साल चली, जिसके उन्हें दो बच्चे भी हुए.



आज, दीपशिखा एक मजबूत के रूप में उभरी हैं. वह जिंदगी के दूसरे पहलुओं पर भी ध्यान दे रही हैं. हाल ही में, उनका झुकाव पेंटिंग की ओर हुआ है और वह इस सेक्टर में अपना करियर बनाए रखने की ख्वाहिश रखती हैं.



