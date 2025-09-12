विज्ञापन

बिग बॉस 19 में दबंगई कर रही हैं कुनिका सदानंद! दीपशिखा नागपाल बोलीं- घर के अंदर दूसरे लोग....

बिग बॉस 19 में नजर आ रहीं कुनिका सदानंद की दोस्त और एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल ने शो को लेकर अपना रिएक्शन दिया है और बताया कि क्या बिग बॉस 19 के घर में कुनिका दबंगई कर रही हैं या नहीं.

कुनिका सदानंद को दीपशिखा नागपाल ने किया सपोर्ट
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस दीपशिखा नागपाल को हाल ही में वेब सीरीज 'रायसिंघानी वर्सेज रायसिंघानी' और टीवी शो 'इश्क जबरिया' में देखा गया था. वह 90 के दशक की कुछ यादगार फिल्मों में काम कर चुकी हैं. इनमें 'कोयला' और 'बादशाह' के अलावा उन्होंने 'पार्टनर', 'जानम समझा करो', और 'दिल्लगी' जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. उसी दौर की मशहूर एक्ट्रेस कुनिका संदानंद भी उनकी बहुत अच्छी दोस्त हैं. इन दिनों वो ‘बिग बॉस 19' में बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा ले रही हैं. रियलिटी शो के लिए दीपशिखा नागपाल ने कुनिका को क्या टिप्स दिए और उनका गेम कैसा है, इस पर दीपशिखा ने आईएएनएस से खास बातचीत की.

जब उनसे पूछा गया कि उनकी बेस्ट फ्रेंड कुनिका सदानंद को आप क्या टिप देना चाहेंगी, तो दीपशिखा ने आईएएनएस से कहा, "मैं उन्हें ज्यादा भावुक न होने के लिए कहती क्योंकि बिग बॉस रिश्ते बनाने के लिए नहीं है. बाहर तो उनका परिवार और दोस्त पहले से ही मौजूद हैं. अंदर भावुक होना उन्हें अधिक चोट पहुंचा सकता है और यही बात मुझे चिंतित करती है."

'बिग बॉस 19' में कुनिका के गेम के बारे में बात करते हुए दीपशिखा ने कहा, "यह खेल बहुत ही अप्रत्याशित है. कभी आप जीतने के करीब होते हैं, कभी आप लड़ते हैं, लेकिन जो मायने रखता है वह यह है कि वह टिकी हुई है. वह युवा पीढ़ी के खिलाफ लड़ रही है और अपनी पकड़ बनाए हुए है, इस पर मुझे गर्व है. वह पहले सप्ताह से ही अच्छा खेल रही हैं और एक उम्दा कप्तान साबित हो चुकी हैं."

क्या बिग बॉस 19 के घर में कुनिका दबंगई कर रही हैं? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "उनकी सोच पुराने जमाने की है, जहां बड़े लोग मार्गदर्शन और अपनों की सुरक्षा करते हैं. उनको लोगों की चिंता होती है इसलिए, वह लोगों को बताती हैं कि क्या करना है, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने बच्चों और हमारे साथ करती हैं. हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि उनका इरादा नेक है. लेकिन घर के अंदर दूसरे लोग इसे अलग तरह से ले सकते हैं, इसे दबंगई मान सकते हैं." दीपशिखा ने यह भी बताया कि किचन में सबके लिए खाना पकाना कुनिका सदानंद की कोई सोची-समझी रणनीति नहीं थी. उन्होंने बताया कि कुनिका को कुकिंग पसंद है, इसलिए वह सबके लिए बिग बॉस हाउस में खाना बनाती दिख रही हैं.

