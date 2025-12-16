विज्ञापन

रकुल प्रीत सिंह ने करवाए बोटॉक्स, फिलर्स और नोज जॉब? डॉक्टर के चौंकाने वाले दावे पर एक्ट्रेस का मुंहतोड़ जवाब

रकुल प्रीत सिंह ने प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर 'डॉक्टर' को लताड़ा है. "फ्रॉड अलर्ट" यह विवाद तब शुरू हुआ, जब डॉ. प्रशांत यादव नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने रकुल प्रीत सिंह के लुक का एनालिसिस करते हुए एक वीडियो शेयर किया.

रकुल प्रीत सिंह ने प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर 'डॉक्टर' को जमकर लताड़ा
नई दिल्ली:

रकुल प्रीत सिंह ने प्लास्टिक सर्जरी के दावों पर 'डॉक्टर' को लताड़ा है. "फ्रॉड अलर्ट" यह विवाद तब शुरू हुआ, जब डॉ. प्रशांत यादव नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने रकुल प्रीत सिंह के लुक का एनालिसिस करते हुए एक वीडियो शेयर किया. एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक सोशल मीडिया यूजर को लताड़ा, जिसने दावा किया था कि उन्होंने कुछ कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाए हैं. उन्होंने उस पर बिना किसी सही वेरिफिकेशन के गलत जानकारी फैलाने का आरोप लगाया.

रकुल प्रीत सिंह ने कहा, "यह डरावना है."  यह विवाद तब शुरू हुआ, जब डॉ. प्रशांत यादव नाम के एक इंस्टाग्राम यूजर ने अपने बायो में खुद को बोर्ड-सर्टिफाइड प्लास्टिक और कॉस्मेटिक सर्जन बताते हुए रकुल प्रीत सिंह के लुक का एनालिसिस कर एक वीडियो शेयर किया. पोस्ट में उन्होंने उनकी पुरानी तस्वीरों और वीडियो की तुलना हाल की तस्वीरों से की और आरोप लगाया कि एक्ट्रेस ने बोटॉक्स, फिलर्स और नोज जॉब करवाया है.

उन्होंने रकुल की आलोचना की कि उन्होंने जिसे वह "असली ट्रांसफॉर्मेशन" बताती हैं, उस पर खुलकर बात नहीं की. वह  अपने लुक में बदलाव का श्रेय पूरी तरह से फिटनेस को देती हैं, जिससे लोगों में अवास्तविक उम्मीदें पैदा होती हैं.

रकुल ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरीज पर वीडियो को फिर से शेयर करते हुए अपने फॉलोअर्स को ऐसे कंटेंट पर विश्वास न करने को कहा. उन्होंने लिखा, 'धोखाधड़ी अलर्ट. यह डरावना है कि उनके जैसे लोग डॉक्टर होने का दावा कर रहे हैं और बिना किसी फैक्ट चेक के बयान दे रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं." उन्होंने आगे कहा कि ऐसी पोस्ट जनता को भ्रमित करने और गलत जानकारी देने के अलावा कुछ नहीं करतीं. 

आरोपों का सीधे जवाब देते हुए, रकुल ने साफ किया कि उन्हें लोगों के कॉस्मेटिक प्रोसीजर करवाने से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्होंने खुद ऐसा कुछ करवाने से साफ इनकार किया. अपने लुक में बदलाव के बारे में बताते हुए उन्होंने इसका श्रेय अनुशासन और मेहनत से किए गए नेचुरल वेट लॉस को दिया. उन्होंने लिखा, "एक एक्ट्रेस होने के नाते जो प्राचीन और आधुनिक विज्ञान को समझती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर लोग सर्जरी करवाते हैं, लेकिन एक और चीज़ भी है जिसे वेट लॉस कहते हैं जो कड़ी मेहनत से होता है. क्या आपने इसके बारे में कभी सुना है? ऐसे डॉक्टरों से सावधान रहें."

 रकुल को हाल ही में दे दे प्यार दे 2 में देखा गया था. वह अक्सर फिटनेस, योग और संतुलित जीवनशैली के बारे में बात करती रही हैं.

