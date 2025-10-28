विज्ञापन

इस एक्ट्रेस के नाना थे हिंदू राजा, दादा थे नवाब, संजय, रणबीर, इमरान के साथ कर चुकी है काम, आमिर खान रिश्ते में...

बॉलीवुड और टॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में कई अभिनेत्रियां हैं, लेकिन कुछ ही कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ ऐतिहासिक किरदारों में अपनी पहचान भी बना पाते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इस एक्ट्रेस के नाना थे हिंदू राजा, दादा थे नवाब, संजय, रणबीर, इमरान के साथ कर चुकी है काम, आमिर खान रिश्ते में...
इस एक्ट्रेस के नाना थे हिंदू राजा तो दादा थे नवाब
नई दिल्ली:

बॉलीवुड और टॉलीवुड की चमक-दमक भरी दुनिया में कई अभिनेत्रियां हैं, लेकिन कुछ ही कलाकार ऐसे होते हैं जो अपनी खूबसूरती के साथ-साथ ऐतिहासिक किरदारों में अपनी पहचान भी बना पाते हैं. अदिति राव हैदरी उन्हीं में से एक हैं. अदिति ने सिर्फ फिल्मों में अपने अभिनय का जादू नहीं बिखेरा, बल्कि इतिहास से जुड़े कई किरदारों को जीवंत बनाकर दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई. चाहे वह 'पद्मावत' में रानी मेहरुन्निसा का किरदार हो या 'ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड' में अनारकली की भूमिका, अदिति ने हमेशा अपने किरदारों में शाही और नाजुक अंदाज को बखूबी पेश किया है.

अदिति राव हैदरी का जन्म 28 अक्टूबर 1986 को हैदराबाद में हुआ था. उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ. वह अकबर हैदरी की परपोती होने के साथ असम के पूर्व गवर्नर मोहम्मद सालेह अकबर हैदरी की पोती हैं. इसके अलावा, उनके नाना जे.रामेश्वर राव तेलंगाना के वनापर्थी पर राज किया करते थे. अदिति की मां विद्या राव एक हिंदू है और पिता एहसान हैदरी मुस्लिम हैं. यही वजह है कि वह अपने सरनेम में अपने माता और पिता दोनों का नाम लिखती हैं. अदिति ने फिल्मी करियर की शुरुआत मलयालम फिल्म 'प्रजापति' से की थी. इसके बाद उन्होंने 2006 में हिंदी फिल्म 'दिल्ली-6' से बॉलीवुड में कदम रखा. इस फिल्म में उनका कैमियो रोल था, लेकिन उन्होंने अपने अभिनय और चेहरे की मासूमियत से दर्शकों का ध्यान खींचा. इसके बाद अदिति ने लगातार फिल्मों में अपनी जगह बनाई और कई महत्वपूर्ण किरदार निभाए.

साल 2011 में आई 'ये साली जिंदगी' और 'रॉकस्टार' जैसी फिल्मों ने अदिति को बॉलीवुड में जगह दिलाई. 'रॉकस्टार' में उनके अभिनय को काफी सराहा गया, और उन्होंने अपनी अदाकारी से रणबीर कपूर के साथ शानदार कैमिस्ट्री दिखाई. इसके बाद उन्होंने 'फितूर', 'मर्डर 3' जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन दर्शकों और क्रिटिक्स ने उन्हें खास तौर पर 'पद्मावत' में रानी मेहरुन्निसा के किरदार के लिए याद किया. 'पद्मावत' में अदिति ने रानी मेहरुन्निसा का किरदार निभाते हुए न सिर्फ शाही गरिमा को दिखाया, बल्कि अपने चेहरे के हाव-भाव और संवादों में उस समय की नाजुकता और ताकत को भी बखूबी पेश किया. इस रोल ने उन्हें इतिहास से जुड़े पात्रों में एक खास पहचान दिलाई. इसके बाद अदिति को इतिहास पर आधारित फिल्मों और वेब सीरीज में कई ऑफर मिलने लगे.

 2023 में रिलीज हुई 'ताज: डिवाइडेड बाय ब्लड' में अदिति ने अनारकली का किरदार निभाया, जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी और शाही अंदाज से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया. निजी जिंदगी की बात करें तो, अदिति ने 21 साल की उम्र में पहली शादी की, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा लंबा नहीं चला. बाद में उन्होंने अभिनेता सिद्धार्थ के साथ शादी रचाई और अब अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ बिता रही हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aditi Rao Hydari, Aditi Rao Hydari Age, Aditi Rao Hydari Films, Aditi Rao Hydari  movies, Aditi Rao Hydari Actress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com