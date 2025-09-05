विज्ञापन

यह एक्ट्रेस है हैदराबाद राज घराने की राज कुमारी, 21 की उम्र में की शादी, हुआ तलाक, आमिर खान से है खास कनेक्शन

यह बच्ची बॉलीवुड की बेहतरीन अभिनेत्रियों में से एक हैं और अपने शाही किरदारों के लिए हमेशा जानी जाती हैं. बता दें, अपनी असल जिंदगी में भी वह शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं. आइए जानते हैं उनके परिवार के बारे में.

शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाली इस हीरोइन की 21 की उम्र में हुई थी शादी
नई दिल्ली:

अदिति राव हैदरी बॉलीवुड की जानी-मानी अभिनेत्री हैं. जिन्होंने अपनी बेहतरीन एक्टिंग से लोगों के दिलों में एक अलग ही जगह बनाई है. बता दें, पिछले साल उन्होंने अभिनेता सिद्धार्थ से शादी की थी. यह उनकी दूसरी शादी थी. पहली शादी उनकी अभिनेता सत्यदीप मिश्रा संग हुई थी. वहीं उनके करियर और रिलेशनशिप को लेकर लोग हमेशा दिलचस्पी दिखाते हैं. ऐसे में आज हम आपको उनके परिवार के बारे में बताने जा रहे हैं, आखिर वह किस शाही परिवार से ताल्लुक रखती हैं.  
 

शाही किरदारों से अदिति ने जीता दिल

अदिति राव हैदरी ने कई फिल्मों की हैं, लेकिन अपने शाही किरदारों से उन्होंने लोगों के दिलों में अलग गी जगह बनाई हुई है. बता दें, उन्हें फिल्म पद्मावत में 'मेहरुनिस्सा' और वेब सीरीज 'Taj-Divided By Blood' में 'अनारकली' के किरदार में काफी पसंद किया गया है. वहीं दिलचस्प बात यह है कि वह असल जिंदगी में भी एक शाही परिवार का हिस्सा हैं.

किस शाही परिवार से ताल्लुक रखती अदिति

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, अदिति राव हैदरी हैदराबाद रियासत से ताल्लुक रखती हैं. उनके परदादा, अकबर हैदरी, 1869 से 1941 तक तत्कालीन हैदराबाद रियासत के प्रधानमंत्री थे. दूसरी ओर, उनके चाचा असम के पूर्व राज्यपाल थे. उनकी मां, विद्या राव, ठुमरी और दादरा में विशेषज्ञता रखने वाली एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका हैं.

अदिति राव हैदरी और किरण राव चचेरी बहनें हैं?

अदिति के जीवन के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि आमिर खान की पूर्व पत्नी किरण राव के साथ उनका एक खास रिश्ता है. दरअसल, अदिति के परदादा जे. रामेश्वर राव, किरण के नाना थे.  इसलिए, अदिति और किरण  दोनों चचेरी बहनें हैं. इस रिश्ते को आज तक दोनों ने बरकरार रखा है.

भरतनाट्यम से प्रेम करती हैं अदिति

अदिति को भरतनाट्यम काफी पसंद है. छह साल की उम्र से ही उन्होंने शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी और बाद में भरतनाट्यम उस्ताद लीला सैमसन की शिष्या बन गई थी.  बता दें, भरतनाट्यम के माध्यम से ही उनमें एक्टिंग करने की रुचि बढ़ने लगी थी.

चर्चा में रही थी उनकी पहली शादी

अदिति राव हैदरी की पहली शादी काफी चर्चा में रही थी. बता दें, उनकी पहली शादी अभिनेता सत्यदीप मिश्रा से हुई थी, जो अब नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता के पति हैं. बताया जाता है, अदिति ने सत्यदीप से 21 साल की उम्र में शादी की थी. जिसके बाद दोनों का तलाक हो गया.

अदिति की दूसरी शादी
तलाक के कुछ सालों बाद अदिति की जिंदगी में सिद्धार्थ आए, जिनसे उन्हें दोबारा प्यार हुआ. बता दें, दोनों ने एक साथ "रंग दे बसंती"  में काम किया था. लंबे समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने साल 2024 में शादी कर ली थी. अब दोनों एक खुशहाल जीवन जी रहे हैं.






 

