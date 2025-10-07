विज्ञापन

बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार, लेती थी हीरो से भी ज्यादा फीस, कम उम्र मे कहा दुनिया को अलविदा, पहचाना?

इंडियन सिनेमा में कई सुपरहिट एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार अपने करियर की शुरुआत की और फिर बतौर एक्ट्रेस कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
बॉलीवुड की पहली लेडी सुपरस्टार, लेती थी हीरो से भी ज्यादा फीस, कम उम्र मे कहा दुनिया को अलविदा, पहचाना?
बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की 45 फिल्में, बॉलीवुड में कहलाई लेडी सुपरस्टार
नई दिल्ली:

इंडियन सिनेमा में कई सुपरहिट एक्ट्रेस ऐसी हैं, जिन्होंने बतौर चाइल्ड स्टार अपने करियर की शुरुआत की और फिर बतौर एक्ट्रेस कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि दर्शक आज भी उन्हें याद करते हैं. इनमें एक नाम है उस एक्ट्रेस का जिसने बतौर चाइल्ड स्टार 45 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. फोटो में दिख रही जब इस एक्ट्रेस ने बतौर लीड एक्ट्रेस फिल्मों में कदम रखा, तो इसकी खूबसूरती देख सिनेप्रेमी इस पर मोहित होने लगे थे. आज यह एक्ट्रेस हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी फिल्में और इनकी खूबसूरती की आज भी बराबर चर्ता होती है. आइए जानते हैं फोटो में दिख रही है ये सुपरस्टार एक्ट्रेस कौन हैं.
 

साउथ सिनेमा से आईं बॉलीवुड में छाई
कन्नड़ में हेनू समशारदा कन्नू (1975), तेलुगु में अनुरागलु (1976), तमिल में मुंदरु मुदिचू (1976), मलयालम में अभिनंदनम (1976) और हिंदी में सोलवा सावन (1979) फिल्म से बतौर एक्ट्रेस डेब्यू करने वाली यह एक्ट्रेस कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड की चांदनी श्रीदेवी हैं. श्रीदेवी ने महज 4 साल की उम्र में ही फिल्मों में कदम रख दिया था और अपने निधन तक 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. श्रीदेवी ने कन्नड़ सिनेमा को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा काम हिंदी, तमिल, मलयालम और तेलुगु सिनेमा में काम किया था. श्रीदेवी को पहचान बॉलीवुड से मिली थी.

300 से ज्यादा फिल्मों में किया काम

बॉलीवुड में श्रीदेवी की पॉपुलर फिल्मों में हिम्मतवाला, सदमा, तोहफा, नगिना, मिस्टर इंडिया, चांदनी, चालबाज, लम्हें, खुदा गवाह, लाडला, जुदाई और इंग्लिश विंग्लिश जैसी फिल्में शामिल हैं. श्रीदेवी को आखिरी बार फिल्म मॉम (2017) में देखा गया था. वहीं, 24 फरवरी 2018 को घर की शादी में दुबई गईं श्रीदेवी की अचानक मौत हो गई थीं. वह होटल के बाथरूम में मृत पाई गई थीं. जब भारत में श्रीदेवी की मौत की खबर आई थी तो उनके फैंस को बड़ा सदमा पहुंचा था. एक्ट्रेस के फैंस को यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि उस वक्त एक्ट्रेस की उम्र केवल 54 साल थी.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sridevi Movies, Sridevi Life, Sridevi Childhood Photo, Sridevi Childhood Photos, Sridevi Childhood Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com