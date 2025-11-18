क्यों राजेश खन्ना और जितेंद्र ने इन दो टॉप एक्ट्रेसेस को कमरे में कर दिया था बंद?, एक्ट्रेस ने किया खुलासा

बॉलीवुड में हीरोइन्स के बीच कैट फाइट की खबरें अक्सर सामने आती हैं. ऐसा भी कहा जाता है कि दो हीरोइन्स कभी दोस्त नहीं होती. हालांकि आज की कई एक्ट्रेसेस ने इस मिथ को तोड़ा है. लेकिन बीते जमाने में कई ऐसी एक्ट्रेसेस थी जो एक साथ काम तो करती थीं, लेकिन इसके इतर उनके बीच कभी बातचीत नहीं हुआ करती थीं. ऐसे ही हालात 80 के दशक की दो टॉप एक्ट्रेसेस के बीच भी थे. हम बात कर रहे हैं श्रीदेवी और जयाप्रदा की. ऑनस्क्रीन बहनें और सहेलियां, असल जीवन में एक दूसरे से बांत तक नहीं करती थीं.

जया ने सुनाया किस्सा

2021 में कपिल शर्मा के शो पर पहुंचीं जया प्रदा ने खुद अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की सच्चाई को स्वीकारा था और साथ ही एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया था. उन्होंने बताया कि कैसे उनके को स्टार राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक बार श्रीदेवी और उन्हें एक मेकअप रूम में बंद कर दिया था.

जया ने कहा कि 'हमने कभी एक-दूसरे से आंखें नहीं मिलाईं, भले ही हम स्क्रीन पर परफेक्ट बहनें थीं. हमें बस कोई डायरेक्टर मिलवाता और हैलो-हाय करके निकल जातीं, क्योंकि दोनों के बीच हमेशा एक कम्पटीशन रहा. उन्होंने बताया कि दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करने के लिए फिल्म मकसद के दौरान राजेश खन्ना और जितेंद्र ने एक नाकाम कोशिश की. दोनों ने मिलकर श्रीदेवी और जंया को एक कमरे में बंद कर दिया.

जया ने बताया कि एक्टर्स को ऐसा लगा कि अकेले होने पर शायद हम दोनों बात कर लें. लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हमने कोई बातचीत नहीं की. एक घंटे बाद हमें बाहर निकाला गया. बता दें कि श्रीदेवी और जया प्रदा ने तोहफा, औलाद, मकसद, मवाली और आखिरी रास्ता समेत 8 फिल्मों में साथ काम किया था.