‘उसे कहो मेरा नाम गूगल करे', इस एक्टर ने ठुकराई थी जोया अख्तर की 'गली बॉय', ऑडिशन देने पर आ गया था गुस्सा

अपने दशकों लंबे करियर में पवित्र रिश्ता जैसे पॉपुलर शोज में काम कर चुकीं दिग्गज अदाकारा उषा नाडकर्णी (Usha Nadkarni) अपने बिंदास और निर्डर अंदाज के लिए पहचानी जाती हैं. हाल में उन्होंने जोया अख्तर (Zoya Akhtar) की फिल्म गली बॉय (Gully Boy) में एक भूमिका ठुकराने के बारे में खुलकर बात की. उषा ने बताया कि उन्होंने फिल्म में एक रोल को रिजेक्ट दिया था, क्योंकि उन्हें अपमानित महसूस हुआ. इतना ही नहीं उन्होंने जोया के लिए दो टूक जवाब भी दिया.

एक इंटरव्यू में, इस दिग्गज अदाकारा ने कहा कि वह उनके ऑडिशन देने के लिए कहे जाने को बर्दाश्त नहीं कर सकतीं जो उनके काम शुरू करने के समय पैदा भी नहीं हुए थे. उन्होंने कहा कि उन्हें कई बार नीचा दिखाया गया है, और उनमें उन प्रोडक्शन हाउस के लिए ऑडिशन देने का धैर्य नहीं है, जो ठीक से उनका रिज्यूम तक देख नहीं सकते.

जोया अख्तर को सुनाई खरी-खोटी

जोया की फिल्म के लिए ऑडिशन देने के लिए कहे जाने पर अपनी प्रतिक्रिया को याद करते हुए, उन्होंने पिंकविला को दिए एक इंटरव्यू में कहा, "गली बॉय नाम की एक फिल्म थी और किसी ने मुझे ऑडिशन के लिए बुलाया. मैंने उससे पूछा कि उसकी उम्र क्या है, तो उसने कहा कि वह 25 साल का है. मैंने उससे कहा, 'मैं तुम्हारी मां से भी ज्यादा समय से काम कर रही हूं.' मैं ऐसे फालतू काम करती नहीं ऑडिशन देने का. मैंने पूछा कि डायरेक्टर कौन है, तो उसने मुझे बताया. मैंने कहा- बड़े बाप की बेटी है ना. मेरा काम देख. कंप्यूटर पर नाम लगा मेरा, फिर मालूम पड़ेगा मैंने क्या-क्या किया है.".

युवा असिस्टेंट्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए उन्होंने कहा, "ये असिस्टेंट डायरेक्टर्स के बच्चे खुद को खास समझते हैं. लेकिन वो दो लाइन भी नहीं बोल पाते. एक बार उन्होंने मुझे एक और ऑडिशन के लिए बुलाया, और मैं लोकेशन पर पहुंची तो देखा कि दो बच्चे वहां बैठे हैं. उनमें इतनी भी तमीज नहीं थी कि मुझे कुर्सी दे सकें. उनके माता-पिता ने उन्हें शिष्टाचार नहीं सिखाया था. उन्होंने मुझे बताया कि मैं जिस व्यक्ति से मिलने आई थी, वो व्यस्त है, और मुझे एक स्क्रिप्ट पढ़ने के लिए दे दी. मैंने स्क्रिप्ट फेंक दी और बाहर चली गई. ये लोग मुझे पागल कर देते हैं. सामने वाले की औकात देखो और फिर बोलो ऑडिशन देने को. मुझे घमंडी कहो, लेकिन मैं गलत नहीं हूं".

बता दें कि उषा हाल ही में सेलिब्रिटी मास्टरशेफ इंडिया में दिखाई दीं. वहीं, जोया अख्तर मशहूर लेखक-गीतकार जावेद अख्तर की बेटी हैं.