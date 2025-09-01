विज्ञापन

पवित्र रिश्ता की को स्टार प्रिया मराठे के निधन से टूटा उषा नाडकर्णी का दिल, बोलीं- पहले सुशांत सिंह राजपूत...

उषा नाडकर्णी ने कहा, मैं प्रिया से आखिरी बार अंकिता के घर में दो साल पहले हल्दी कुमकुम सेरेमनी में मिली थी.

उषा नाडकर्णी ने पवित्र रिश्ता को स्टार प्रिया मराठे को किया याद
नई दिल्ली:

एक्ट्रेस प्रिया मराठे को उनके पवित्र रिश्ता में रोल के लिए जाना जाता है. कैंसर से जंग लड़ते हुए उनका 38 साल की उम्र में निधन हो गया. महाराष्ट्र टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, प्रिया मराठे ने लंबी बीमारी से लड़ते हुए संडे सुबह आखिरी सांसे ली. वहीं अब प्रिया मराठे की पवित्र रिश्ता को स्टार उषा नाडकर्णी ने टेली चक्कर से अपनी प्रिया के साथ अपनी यादों को शेयर किया और कहा, प्रिया बहुत शांत लड़की थी. वह अपने काम को लेकर चिंता में रहती थीं. उन्होंने कभी कोई मस्ती और सेट पर दखल नहीं दिया.

उन्होंने कहा, "यह हमें छोड़कर जाने की उम्र नहीं थी, उसकी अभी-अभी शादी हुई थी, उसे अपना परिवार शुरू करना चाहिए था, बच्चों की परवरिश करनी चाहिए थी. मैंने उससे मिलने के बारे में सोचा था, लेकिन फिर मना कर दिया क्योंकि हो सकता है कि वह अच्छी न दिख रही हो, कैंसर के इलाज के कारण उसके बाल झड़ गए हों, और वह नहीं चाहती थी कि हम उसे उस हालत में देखें."

जून 2022 में दुनिया को अलविदा कहने वाले पवित्र रिश्ता के मेल लीड सुशांत सिंह राजपूत को याद करते हुए उषा नाडकर्णी ने कहा, पहले सुशांत हमें छोड़कर चले गए और अब प्रिया. यह ऐसा है जैसे पवित्र रिश्ता का दिल और आत्मा चली गई है. सेट पर हमेशा घर जैसा माहौल देखने को मिलता था. प्रिया ने कभी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया. कभी उल्टा जवाब नहीं दिया. वह बहुत शांत और अच्छी लड़की थी. हम अक्सर एक-दूसरे के घर पर जाते थे. इस तरह हमनें साढ़े 5 साल पवित्र रिश्ता की शूटिंग की.

प्रिया मराठे के साथ आखिरी मुलाकात को याद करते हुए उन्होंने कहा, मैं आखिरी बार प्रिया को अंकिता (लोखंडे) के घर पर 2 साल पहले हल्दी कुमकुम सेरेमनी में मिली थी. और उसके बाद हम भी अपने अपने कामों में बिजी हो गए और दुख की बात है कि इसके बाद हम कभी मिले नहीं.

