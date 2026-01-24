रिया चक्रवर्ती से लेकर देओल फैमिली की बेटी तक, इस 40 साल के हीरो का रहा 5 एक्ट्रेसेस संग अफेयर

बॉलीवुड में रिश्ते बनना और टूटना अब आम बात हो चुकी है, लेकिन कुछ सितारे ऐसे होते हैं जिनकी पर्सनल लाइफ फिल्मों से ज्यादा सुर्खियां बटोरती है. यहां बात एक ऐसे अभिनेता की हो रही है, जिसकी गिनती भले ही सुपरहिट स्टार्स में न होती हो, लेकिन उसकी लव लाइफ हमेशा चर्चा में रही. 40 साल की उम्र पार कर चुके इस एक्टर का नाम कई जानी मानी अभिनेत्रियों और मॉडल्स के साथ जुड़ चुका है. दिलचस्प बात ये है कि देओल परिवार की बेटी के साथ भी उनके रिश्ते की खबरें सामने आ चुकी हैं. कौन है वो एक्टर, आइए जानते हैं.
आदित्य रॉय कपूर और उनके अफेयर
हाल के दिनों में आदित्य रॉय कपूर का नाम मॉडल जॉर्जिना डिसिल्वा के साथ जोड़ा जा रहा है. चर्चा तब तेज हुई जब एक सोशल मीडिया पोस्ट में एक रहस्यमयी लड़की का हाथ नजर आया, जिसकी नेल पॉलिश जॉर्जिना की पोस्ट से मेल खाती थी. इसके बाद दोनों के एक-दूसरे को फॉलो करने और ऑनलाइन इंटरैक्शन ने अफवाहों को और हवा दे दी. हालांकि, एक इंटरव्यू में अभिनेता ने खुद को सिंगल बताया था.
अनन्या पांडे से रिश्ता
इससे पहले आदित्य रॉय कपूर का नाम अनन्या पांडे के साथ भी लंबे समय तक जुड़ा रहा. दोनों को कई बार साथ देखा गया, वेकेशन से लेकर इवेंट्स तक, लेकिन उन्होंने कभी रिश्ते को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया. बाद में खबर आई कि दोनों अलग हो चुके हैं.
श्रद्धा के साथ अफेयर
आदित्य रॉय कपूर की सबसे चर्चित ऑन-स्क्रीन जोड़ी श्रद्धा कपूर के साथ रही. फिल्म आशिकी की सफलता के बाद दोनों के रिश्ते को लेकर अटकलें तेज हुईं, हालांकि इसे कभी आधिकारिक रूप नहीं मिला.
अहाना देओल को किया डेट
कहते हैं कि करियर की शुरुआत में आदित्य अहाना देओल के करीब आए थे, जो उस समय फिल्म सेट पर असिस्टेंट डायरेक्टर थीं. बताया जाता है कि दोनों ने कई साल तक एक-दूसरे को डेट किया. इसके अलावा एमटीवी के दिनों में उनका नाम रिया चक्रवर्ती से भी जोड़ा गया था.
मॉडल दीवा के साथ रिश्ता
इसके अलावा, मॉडल दीवा धवन और एक विदेशी मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी आदित्य रॉय कपूर के लिंकअप की खबरें आईं, हालांकि इन रिश्तों पर कभी मुहर नहीं लगी. एक सोलो हिट फिल्म देने वाले इस एक्टर की फिल्मों से ज्यादा उसकी लव स्टोरीज चर्चा में रही हैं.
