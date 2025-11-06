कुणाल रॉय की ‘थोड़े दूर थोड़े पास’ की स्क्रीनिंग पर पहुंचे भाई आदित्य और सिद्धार्थ, बोले- कहानी दिल छू लेने वा

विज्ञापन

ZEE5 की नई वेब सीरीज ‘थोड़े दूर थोड़े पास’ के 7 नवम्बर के प्रीमियर से पहले, कलाकारों और टीम के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया. एक ऐसी शाम जो गर्मजोशी, पुरानी यादों और हंसी से भरपूर रही.

भाई कुणाल की स्क्रीनिंग पर पहुंचे आदित्य और सिद्धार्थ रॉय कपूर
नई दिल्ली:

ZEE5 की नई वेब सीरीज ‘थोड़े दूर थोड़े पास' के 7 नवम्बर के प्रीमियर से पहले, कलाकारों और टीम के लिए एक विशेष स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया. एक ऐसी शाम जो गर्मजोशी, पुरानी यादों और हंसी से भरपूर रही. इस मौके पर मोना सिंह, कुनाल रॉय कपूर, अमोल पराशर, आहाना कुमरा और मनजोत सिंह समेत कई कलाकार मौजूद थे. इस शाम की ख़ास बात यह रही कि आदित्य रॉय कपूर और सिद्धार्थ रॉय कपूर भी अपने भाई कुनाल को सपोर्ट करने पहुंचे, जिससे यह आयोजन एक सच्चे पारिवारिक जश्न में बदल गया. 

स्क्रीनिंग के बाद अपने विचार साझा करते हुए आदित्य रॉय कपूर ने कहा, “मुझे यह बहुत पसंद आई. कहानी बहुत मज़ेदार है और इसका विषय शानदार है. इसे देखकर तो मुझे लगा कि मुझे अपने सारे गैजेट्स बंद कर देने चाहिए! सभी कलाकारों ने बेहतरीन काम किया है. थोड़े दूर थोड़े पास एक ज़रूर देखने लायक सीरीज है.”

सिद्धार्थ रॉय कपूर ने कहा, “थोड़े दूर थोड़े पास देखने में कमाल की सीरीज़ है. इसका विषय आज के दौर में बेहद प्रासंगिक है, जब हर कोई अपने गैजेट्स का आदी बन चुका है. यह मज़ेदार, सोचने पर मजबूर करने वाली और शानदार तरीके से लिखी गई है. पंकज कपूर हमेशा की तरह बेहतरीन हैं, और मोना, कुनाल तथा पूरी टीम ने शानदार काम किया है. पूरी टीम को बहुत-बहुत बधाई. दर्शकों से कहना चाहूंगा कि थोड़े दूर थोड़े पास जरूर देखें.”

अपनी दिल को छू लेने वाली कहानी और सहज अभिनय के चलते थोड़े दूर थोड़े पास रिलीज से पहले ही दर्शकों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी है. ह्यूमर और इमोशन के मिश्रण से सजी यह सीरीज दिखाती है कि जब एक आधुनिक परिवार को अपने डिजिटल उपकरणों से दूर होना पड़ता है, तो वे असली मानवीय जुड़ाव का आनंद फिर से कैसे खोजते हैं. ‘थोड़े दूर थोड़े पास' का प्रीमियर 7 नवम्बर को सिर्फ ZEE5 पर होगा.

