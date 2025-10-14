विद्या बालन का वो देवर जिसकी सिर्फ डेब्यू फिल्म रही सुपरहिट, 12 साल में बैक टू बैक दीं 10 फ्लॉप फिल्में

विद्या बालन बॉलीवुड की ऐसी एक्ट्रेस हैं जो हर किरदार को शिद्दत से निभाती हैं. फिर वो चाहे पा फिल्म हो कहानी या फिर द डर्टी पिक्चर. बॉलीवुड एक्ट्रेस विद्या बालन ने 2012 में मशहूर प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी की थी. सिद्धार्थ के दो भाई हैं, कुणाल रॉय कपूर और आदित्य रॉय कपूर हैं. दोनों ही एक्टर हैं. लेकिन हम यहां बात कर रहे हैं विद्या बालन के छोटे देवर आदित्य रॉय कपूर की. सोलो एक्टर के तौर पर आदित्य रॉय कपूर की सिर्फ डेब्यू फिल्म ही हिट है, उसके बाद से वो लगातार बैक टू बैक फ्लॉप फिल्मों का सामना कर रहे हैं.

विद्या बालन का देवर

आदित्य रॉय कपूर की बतौर लीड एक्टर पहली फिल्म 'आशिकी 2' थी जो 2013 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में वह श्रद्धा कपूर के साथ नजर आए थे. 15 करोड़ की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 109 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया. इस तरह यह उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म रही. 2013 में ही उनकी 'ये जवानी है दीवानी' आई. इसमें रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण लीड रोल में थे. फिल्म सुपरहिट रही.

12 साल में 10 फ्लॉप

आदित्य रॉय कपूर के पिछले 12 साल का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने 10 फिल्मों में काम किया है. 2014 में उनकी फिल्म दावत-ए-इश्क आई थी जिसमें वह परिणीति चोपड़ा के साथ फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रंग नहीं जमा सकी. 2016 में कैटरीना कैफ के साथ फितूर आई और वो भी फ्लॉप रही. 2017 में ओके जानू, 2019 में कलंक, 2020 में मलंग, सड़क 2 और लूडो जैसी फिल्में आईं. सड़क 2 और लूडो डायरेक्टर ओटीटी रिलीज थीं. 2022 में राष्ट्र कवच ओम भी नहीं चल सकी. 2023 में गुमराह और 2025 में मेट्रो...इन दिनों भी रंग नहीं जमा सकी.

ओटीटी पर भी आजमाई किस्मत

आदित्य रॉय कपूर ओटीटी पर भी किस्मत आजमा चुके हैं. वो वेब सीरीज 'दि नाइट मैनेजर' में नजर आए थे. इस वेब सीरीज के सात एपिसोड थे. इसमें उनके साथ अनिल कपूर और शोभिता धूलिपाला भी नजर आए.