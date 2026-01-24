ओ रोमियो विवाद ने लिया नया मोड़, ट्रेलर रिलीज के बाद पुलिस तक पहुंचा मामला

फिल्म ‘ओ रोमियो' को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी नोटिस से आगे बढ़ते हुए पुलिस शिकायत तक पहुंच गया है. ट्रेलर रिलीज के बाद यह मामला और गंभीर हो गया, जब हुसैन उस्तरा की बेटी सनोबर शेख ने फिल्म के निर्माता और निर्देशक के खिलाफ मुंबई पुलिस में औपचारिक कंप्लेन दर्ज कराई. ओ रोमियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि फिल्म की कहानी लेखक हुसैन जैदी की किताब की एक कहानी से प्रेरित है, जो हुसैन उस्तरा के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है. सनोबर शेख का आरोप है कि फिल्म को सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताकर उनके पिता की जिंदगी और छवि को गलत और अपमानजनक तरीके से पेश किया गया है.

सनोबर शेख की ओर से उनके वकील डी वी सरोज ने मुंबई के जे जे मार्ग पुलिस स्टेशन में शिकायत दी है. इस शिकायत में फिल्म के निर्माता साजिद नाडियाडवाला, निर्देशक विशाल भारद्वाज और स्क्रीनराइटर रोहन नरूला के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS Act 2023) की धाराओं 316, 317, 318 और 356 के तहत FIR दर्ज करने की मांग की गई है.

शिकायत में कहा गया है कि ट्रेलर में कुछ संवाद और दृश्य बेहद आपत्तिजनक हैं. ट्रेलर में इस्तेमाल की गई भाषा और प्रस्तुतिकरण न केवल अशोभनीय है, बल्कि इससे सनोबर शेख के दिवंगत पिता हुसैन उस्तरा की सामाजिक छवि को भी नुकसान पहुंचता है. शिकायत के मुताबिक, हुसैन उस्तरा एक मेहनती और कानून का पालन करने वाले नागरिक थे, जिनकी समाज में एक अलग पहचान थी, और फिल्म में दिखाई गई तस्वीर उस पहचान से मेल नहीं खाती.

पुलिस शिकायत के साथ साथ सनोबर शेख ने फिल्मकारों को डिफेमेशन का कानूनी नोटिस भी भेजा है. इस नोटिस में आरोप लगाया गया है कि ट्रेलर में इस्तेमाल किए गए संवाद, भाषा और दृश्य उनके पिता की छवि को बदनाम करते हैं और इससे पूरे परिवार को मानसिक और सामाजिक प्रताडना का सामना करना पडा है. नोटिस में कहा गया है कि ट्रेलर रिलीज के बाद परिवार को सार्वजनिक जगहों पर अपमानजनक टिप्पणियों और सामाजिक बहिष्कार जैसी स्थितियों का सामना करना पड रहा है. डिफेमेशन नोटिस के जरिए फिल्म के प्रचार, रिलीज और किसी भी तरह के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग के साथ साथ 5 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की गई है.

फिल्म के ट्रेलर लॉन्च के दौरान जब निर्देशक से यह सवाल किया गया कि क्या हुसैन उस्तरा के परिवार से कहानी के अधिकार लिए गए हैं, तो निर्देशक का कहना था कि उन्होंने लेखक हुसैन जैदी से कहानी के अधिकार लिए हैं. साथ ही यह भी कहा गया कि या तो हुसैन जैदी ने सनोबर शेख से अधिकार लिए होंगे या उन्हें लेने चाहिए थे. इस पर सनोबर शेख का साफ कहना है कि जब किताब लिखी गई थी, तब भी उनसे या उनके परिवार से किसी तरह के अधिकार नहीं लिए गए थे.

फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस की आगे की कार्रवाई का इंतजार है, जबकि ओ रोमियो को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है.

