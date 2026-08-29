31 साल पुराना वो गाना, जिसने सरसों के खेत को बना दिया प्यार की पहचान, शाहरुख-काजोल की एवरग्रीन जोड़ी, सानू-लता की आवाज ने रचा था इतिहास

1995 में रिलीज हुई फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' का गाना ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम' आज भी हिंदी सिनेमा के सबसे रोमांटिक गानों में शुमार है. शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी, सरसों के पीले खेत और कुमार सानू-लता मंगेशकर की जादुई आवाज ने इस गाने को ऐसा रूप दिया, जो तीन दशक बाद भी लोगों के जेहन में ताजा है. खास बात यह है कि जिस सरसों के खेत को लोग पंजाब से जोड़ते हैं, उसकी शूटिंग असल में दिल्ली-एनसीआर के गुरुग्राम में हुई थी. यही दृश्य बाद में बॉलीवुड रोमांस की पहचान बन गया.

गुरुग्राम में खोजा गया था प्यार का ये पीला मैदान

‘तुझे देखा तो ये जाना सनम' के सरसों वाले आइकॉनिक दृश्यों की शूटिंग गुरुग्राम के बाहरी इलाके में हुई थी. निर्देशक आदित्य चोपड़ा को ऐसे खेत की तलाश थी, जहां दूर तक सिर्फ पीली सरसों नजर आए. पंजाब में मनचाहा नजारा नहीं मिलने के बाद टीम ने गुरुग्राम का रुख किया और यहां उन्हें वैसा ही खेत मिला, जिसकी तलाश थी. दिलचस्प बात यह भी है कि शूटिंग के दौरान खेतों में जाने की अनुमति लेना आसान नहीं था. एक रिपोर्ट के मुताबिक, शाहरुख खान ने हरियाणवी बोलकर स्थानीय किसानों को शूटिंग के लिए मनाने में मदद की थी.

सानू-लता की आवाज और जतीन-ललित का संगीत

इस गाने को कुमार सानू और लता मंगेशकर ने अपनी आवाज दी थी. इसका संगीत जतीन-ललित ने तैयार किया और गीतकार आनंद बख्शी थे. गाने के बोल प्रेम में डूबे दो लोगों की भावनाओं को बेहद सरल अंदाज में सामने रखते हैं. यही वजह है कि इसकी धुन और बोल 90 के दशक से निकलकर आज की पीढ़ी तक पहुंच गए. गाने में शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री ने भी खूब असर डाला. फिल्म में शाहरुख ने राज मल्होत्रा और काजोल ने सिमरन सिंह का किरदार निभाया था. इनके साथ अमरीश पुरी, फरीदा जलाल और अनुपम खेर जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में थे. फिल्म का निर्देशन आदित्य चोपड़ा ने किया था और निर्माता यश चोपड़ा थे.

बॉक्स ऑफिस पर भी रचा इतिहास

20 अक्टूबर 1995 को रिलीज हुई ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' सिर्फ गानों और रोमांस के कारण ही खास नहीं बनी, बल्कि बॉक्स ऑफिस पर भी इसने इतिहास रच दिया. बॉक्स ऑफिस इंडिया के आंकड़ों के अनुसार फिल्म ने भारत में करीब 86.49 करोड़ रुपये ग्रॉस कमाए और 1995 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में नंबर वन रही. इसका वर्ल्डवाइड ग्रॉस करीब 103.17 करोड़ रुपये दर्ज किया गया.

यश राज फिल्म्स के मुताबिक, यह भारतीय सिनेमा की सबसे लंबे समय तक चलने वाली फिल्मों में शामिल है और इसकी रिलीज ने शाहरुख खान को सुपरस्टारडम तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई. आज जब भी बॉलीवुड के पर्दे पर सरसों के खेत में प्रेम का जिक्र होता है, आंखों के सामने राज और सिमरन की वही तस्वीर उभरती है. ‘तुझे देखा तो ये जाना सनम' ने सिर्फ एक प्रेम कहानी को आवाज नहीं दी, बल्कि सरसों के पीले खेतों को हिंदी फिल्मों में प्यार का स्थायी प्रतीक बना दिया.

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