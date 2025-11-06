सुपरस्टार का बेटा बना बॉक्स ऑफिस किंग, पापा जैसी मारी हिट्स की हैट्रिक, आप भी कहेंगे- बापे पूत पराते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा

मलयालम इंडस्ट्री में जब भी सुपरस्टार की बात होती है तो सबसे पहला नाम मोहनलाल का आता है. उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग से हमेशा लोगों को इंप्रेस किया है. वो अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्मों में काम कर चुके हैं और अब भी अपनी एक्टिंग से लोगों को इंप्रेस कर रहे हैं. मोहनलाल की तरह उनका बेटा प्रणव भी उनके कदमों पर चल पड़ा है. मोहनलाल का बेटा भी मलयालम एक्टर है और पापा की तरह एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहा है. उसने लगातार तीन ब्लॉकबस्टर फिल्में देकर पापा को भी टक्कर दे दी है. इस बाप बेटे की जोड़ी को लेकर आप भी कहेंगे कि बापे पूत पराते घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा (यानी बच्चे अपने माता-पिता पर ही जाते हैं). आइए आपको प्रणव के बारे में बताते हैं.

पापा की तरह दी लगातार तीन हिट फिल्में

मोहनलाल के बेटे प्रणव को भी इंडस्ट्री में काफी समय हो गया है. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी. उनके बाद बड़े होकर उन्होंने 2018 में फिल्म आधी से डेब्यू किया था. प्रणव डेब्यू करते ही इंडस्ट्री में एक बार फिर छा गए थे. उन्हें डेब्यू फिल्म के लिए कई अवॉर्ड से भी नवाजा गया था.

मोहनलाल ने मॉलीवुड में 'एम्पुरान', 'थुडरुम' और 'हृदयपूर्वम' के साथ 50 करोड़ कमाने वाली फिल्मों की हैट्रिक बनाई थी. इस लिस्ट में अब प्रणव भी शामिल हो गए हैं. प्रणव ने भी तीन लगातार ऐसी फिल्में दी हैं जिसने 50 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया है. प्रणव की 'हृदयम', 'वर्षाङ्गलक्कुशेषम' और 'डायस इरे' दी है. इन तीनों फिल्मों ने भी 50 करोड़ का कलेक्शन किया है.

मोहनलाल की 'दृश्यम 3' का इंतजार

प्रणव और मोहनलाल दोनों के पास ही इस समय कई फिल्में लाइन में लगी हुई हैं. उनकी ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली हैं. मोहनलाल की दृश्यम 3 का फैंस को बेसब्री से इंतजार है. ये फिल्म जल्द ही रिलीज होगी. वहीं प्रणव भी पापा की तरह एक्टिंग करके सभी को इंप्रेस कर रहे हैं. अब फैंस को उनकी फिल्मों का भी इंतजार रहता है.