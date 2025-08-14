1 घंटा 38 मिनट की ये मूवी कर रही नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड, 21 साल पहले बजट के 5 गुना की थी कमाई

आजकल बड़े पर्दे पर कोई भी फिल्म लगने के एक से डेढ़ महीने के अंदर ही वह ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाती है. अगर फिल्म बड़े पर्दे पर अच्छा परफॉर्म नहीं करती, तो 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने लगती है. लेकिन आज हम आपको बता रहे हैं उस ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में जिसे 21 साल बाद ओटीटी पर रिलीज किया है. 2004 में इस फिल्म ने अपने बजट से 5 गुना कमाई की और अब ओटीटी पर 21 साल बाद भी ये फिल्म सबसे ज्यादा ट्रेंड होने वाली फिल्म बन गई है, आइए आपको बताते हैं इस फिल्म के बारे में.



1 घंटे 38 मिनट की फिल्म कर रही नेटफ्लिक्स पर कमाल

जिस फिल्म की बात हम कर रहे हैं उस फिल्म का नाम कुंग फू हसल है, यह फिल्म 23 दिसंबर 2004 को बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी. इसका डायरेक्शन और लीड एक्टर के रूप में स्टीफन चाउ नजर आए थे. ये फिल्म 40 के दशक पर आधारित है, जो मार्शल आर्ट, कॉमेडी और एक्शन से भरपूर है. इसकी कहानी एक ऐसे लड़के पर आधारित है, जो खतरनाक गैंग में शामिल होना चाहता हैं. वह कुंग फू में माहिर होते हैं, लेकिन अपनी पहचान छुपाए रखते हैं. इस फिल्म में स्टीफन चाउ के अलावा डैनी चान, युएन वाह, युएन क्यू और हुआंग शेंगयी जैसे एक्टर भी नजर आए थे.



बजट से 5 गुना ज्यादा की कमाई

2004 में जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज हुई, तो इसे 166 करोड़ के बजट में बनाया गया था, लेकिन इस फिल्म ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 872 करोड़ रुपए की कमाई की. उस दौर में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से एक बनी और कई बड़े अवार्ड भी इस फिल्म ने जीते. 21 साल बाद अब ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर दोबारा रिलीज हुई और आते ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड करने लगी है. अब तक इसे करोड़ों लोग देख चुके हैं. ये 2025 में अब तक सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंटरनेशनल फिल्मों में से एक रही है और यह एक कल्ट क्लासिक मूवी है.