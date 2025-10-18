विज्ञापन

शाहरुख खान समेत बॉलीवुड के ये सितारे इस साल नहीं मना सकेंगे दिवाली! बरसों से नहीं फोड़े पटाखे

शाहरुख खान से लेकर आयुष्मान खुराना तक कई स्टार्स इस साल दिवाली नहीं मना रहे. अनुष्का, आलिया और प्रियंका सालों से क्रेकर-फ्री दिवाली मनाने की अपील कर रही हैं.

इस साल दिवाली से दूर रहेंगे कई बॉलीवुड सितारे
नई दिल्ली:

दिवाली का नाम सुनते ही जेहन में रौशनी, मिठाई, पटाखे और जश्न का माहौल आ जाता है. बॉलीवुड में तो ये त्योहार और भी रंगीन और चकाचौंध से भरपूर हो जाता है. लेकिन हर कोई सितारा इस धूमधाम में शामिल नहीं होता. कुछ स्टार्स हैं जो दिवाली बिल्कुल नहीं मनाते, तो कुछ इसे बेहद सादगी और जिम्मेदारी के साथ मनाते हैं. इसके पीछे कई कारण होते हैं. कुछ सेलेब्स ने पर्यावरण का हवाला देकर दिवाली मनाने से दूरी बनाई है या फिर तरीका बदल दिया है. कुछ ऐसे हैं जो पेट एनिमल की सुरक्षा की खातिर दिवाली नहीं मनाते. कुछ ऐसे हैं जो इस साल दिवाली से दूर हो रहे हैं. चलिए जानते हैं किस किस सेलेब ने कब कब और किस वजह से दिवाली से बनाई दूरी.

शाहरुख खान

शाहरुख खान पहले मन्नत में ग्रैंड पार्टी करते थे. लेकिन पिछले कुछ सालों से वो दिवाली सेलिब्रेशन नहीं कर रहे. कभी पर्सनल रीजन, तो कभी शूटिंग की वजह से और इस बार मन्नत रेनोवेशन के चलते दिवाली पर जगमगा नहीं सकेगा.

नरगिस दत्त

नरगिस दत्त दिवाली पर पार्टी करने के बजाय जरूरतमंदों को कपड़े और मिठाइयां बांटती थीं.

दीपिका चिखलिया

रामायण के चलते सीता का रोल करने वाली दीपिका चिखलिया ने चार साल तक दिवाली नहीं मनाई थी. क्योंकि वो दूरदराज के लोकेशन पर रामायण की शूटिंग कर रही थीं.

प्रियंका चोपड़ा

प्रियंका चोपड़ा भी दिवाली के सेलिब्रेशन में आतिशबाजी से दूर रहती हैं. वो क्रेकर फ्री दिवाली मनाने की भी अपील कर चुकी हैं.

अनुष्का शर्मा

अनुष्का शर्मा तो कई सालों से पटाखों से दूर हैं. उन्होंने #PAWsitive अभियान चलाया है. जिसमें एनिमल्स की सुरक्षा के लिए पीसफुल दिवाली मनाने की अपील की गई है.

आलिया भट्ट

आलिया भट्ट ने भी #PoochOverPataka कैंपेन शुरू किया और लोगों से कहा कि वो जानवरों की भलाई को पटाखों से ऊपर रखें.

दिया मिर्ज़ा

दिया मिर्ज़ा ने दिवाली मनाने का स्टाइल थोड़ा बदला है. वो नो गिफ्ट दिवाली मनाती हैं ताकि पैकेजिंग वेस्ट कम कर सकें.

रकुल प्रीत सिंह

रकुल प्रीत सिंह भी बता चुकी हैं कि उनके पापा ने उन्हें एक दिन 500 रु. जलाने को कहा था ताकि उन्हें एहसास हो कि पटाखों में पैसे जलाना सही नहीं है. तभी से उन्होंने crackers से दूरी बना ली है.

निकितन धीर

हाल ही में निकितन धीर के पिता पंकज धीर का निधन हुआ है, जिसके चलते इस साल फैमिली में शोक का माहौल है. 

Bollywood Diwali 2025, Stars Who Will Not Celebrate Diwali
