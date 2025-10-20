विज्ञापन

इन फिल्मों में पर्दे पर दिखा त्योहार का जश्न, अमिताभ, शाहरूख से लेकर काजोल तक...यूं मनाते दिखे थे दिवाली

दीपावली, रोशनी का त्योहार, न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी इसकी चमक खूब देखने को मिलती है.

नई दिल्ली:

दीपावली, रोशनी का त्योहार, न सिर्फ भारत की सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है, बल्कि बॉलीवुड की फिल्मों में भी इसकी चमक खूब देखने को मिलती है. बॉलीवुड ने इस त्योहार को अपने अनोखे अंदाज में पेश किया है, जिसमें प्यार, परिवार और उत्सव का संगम देखने को मिलता है. चलिए जानते हैं, उन मशहूर बॉलीवुड फिल्मों के बारे में जो दीपावली के जश्न को सिल्वर स्क्रीन पर जीवंत करती हैं.

हम आपके हैं कौन 
सूरज बड़जात्या की यह क्लासिक फिल्म परिवार, प्रेम और भारतीय परंपराओं का उत्सव है. सलमान खान और माधुरी दीक्षित की जोड़ी ने फिल्म को अमर बना दिया. इसका दीपावली सीन तो लोगों के दिलों में बस गया. यह दृश्य न सिर्फ त्योहार की भव्यता दिखाता है, बल्कि रिश्तों की गर्मजोशी को भी उजागर करता है. यह फिल्म आज भी दीपावली के मौके पर देखने का परफेक्ट ऑप्शन है.

दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे 
आदित्य चोपड़ा की पहली फिल्म और बॉलीवुड की सबसे आइकॉनिक लव स्टोरी ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' ने शाहरुख खान और काजोल को अमर रोमांटिक कपल बना दिया. इसमें भारतीय संस्कृति और परिवार की भावनाओं को खूबसूरती से दर्शाया गया है. खासकर दीपावली के सीन को अच्छे से फिल्माया गया है.

मोहब्बतें 
आदित्य चोपड़ा की एक और मास्टरपीस, ‘मोहब्बतें', प्यार और गुरु-शिष्य के रिश्तों की कहानी है, जिसमें अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान की जादुई केमिस्ट्री है. इस फिल्म का गाना ‘पैरों में बंधन है' दीपावली के उत्सव को शानदार तरीके से दर्शाता है. यह गाना न सिर्फ त्योहार की खुशी को दर्शाता है, बल्कि रिश्तों की गहराई को भी उजागर करता है.

कभी खुशी कभी गम 
करण जौहर की ‘कभी खुशी कभी गम' एक ऐसी फिल्म है, जो परिवार, प्यार, और त्योहारों की भव्यता को बड़े पर्दे पर जीवंत करती है. अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजोल, ऋतिक रोशन और करीना कपूर जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का दीपावली दृश्य इसके सबसे यादगार पलों में से एक है. खास तौर पर शाहरुख खान का दीपावली पर घर आने वाला सीन बॉलीवुड के सबसे आइकॉनिक सीन में से एक है.

