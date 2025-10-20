विज्ञापन

दिवाली बिना इन बॉलीवुड गानों के लगेगी अधूरी, सुनते ही आ जाएगी फेस्टिव फील

Diwali Party Playlist:  दिवाली 2025 आने वाली है. इस त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए बॉलीवुड में ढेर सारे गाने बने हैं. आइए आपको कुछ जबरदस्त दिवाली सॉन्ग बताते हैं.

बॉलीवुड के बेस्ट दिवाली सॉन्ग्स, आज ही अपनी प्लेलिस्ट में करें शामिल
नई दिल्ली:

Diwali Party Playlist: दिवाली का त्योहार देशभर में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है. इस रोशनी के त्योहार पर लोग घरों की सजावट करते हैं और मस्ती के साथ इसे सेलिब्रेट करते हैं. इन सभी के साथ कुछ म्यूजिक हो जाता है तो पूरी रौनक लग जाती है. इसलिए बॉलीवुड में दिवाली को लेकर कई गाने बने हैं और कई फिल्मों में दिवाली का पूरा सीक्वेंस भी दिखाया गया है. जिसे लोग खूब एंजॉय करते हैं. दिवाली को और खास बनाने के लिए हम आपको कुछ गाने बताते हैं जो आपके एंजॉयमेंट को दोगुना कर देगा. आपको बॉलीवुड के टॉप 5 गाने बताते हैं जिनके बिना सभी को दिवाली अधूरी सी लगती है.

मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली

दिवाली के त्योहार का ये सबसे पॉपुलर गाना है. मेरे तुम्हारे सबके लिए हैप्पी दिवाली. छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई इसी गाने को गुनगुनाता नजर आता है. ये गाना फिल्म होम डिलीवरी का है. जिसे वैशाली, दिव्या, सूरज और सुनिधि चौहान ने मिलकर गाया है.

दीप दिवाली के झूठे

60 के दशक में भी दिवाली पर खूब गाने बने थे. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की फिल्म जुगनू का गाना दीप दिवाली के झूठे बहुत फेमस है. ये एक सदाबहार गाने हैं जिसे मोहम्मद रफी ने गाया था.

आई है दिवाली

साल 2001 में आमदनी अठ्ठनी खर्चा रुपैया आई थी. जिसका गाना आई है दिवाली बहुत हिट साबित हुआ था. इस गाने को लोग आज भी खूब पसंद करते हैं. इस गाने को उदित नारायण, अल्का याग्निक, कुमार सानू और शान ने मिलकर गाया था.

एक वो भी दिवाली थी

राज कपूर की फिल्म नजराना लोगों को बहुत पसंद आई थी. इस फिल्म का एक गाना भी था जो और पसंद किया गया था. ये गाना एक वो भी दिवाली थी है. इस गाने को मुकेश ने गाया था. ये गाना आज भी बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है.

चिरागों की रंगीन दिवाली

आज के समय में दिवाली को लेकर फिर भी कम गाने बन रहे हैं. मगर एक समय था जब दिवाली पर गाने बने थे. 60-70 के दशक की फिल्मों में दिवाली का गाना जरूर होता था. उन्हीं में से एक चिरागों के रंगीन दिवाली भी है. इस गाने को लोगों ने खूब पसंद किया था.

