कुली बन खूब पैसे बटोर चुके हैं ये सितारे, अमिताभ बच्चन तो फिल्म के चक्कर में पहुंच गए थे अस्पताल

बॉलीवुड में कई बार ऐसे किरदार पर्दे पर आए हैं जो सीधे आम जनता की जिंदगी से जुड़े होते हैं. इनमें से एक हैं कुली. रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का सामान उठाने वाला मेहनतकश इंसान. लाल कमीज, पहचान के तौर पर एक बिल्ला और कंधे पर भारी बोझ. ये लुक बॉलीवुड में कई बार देखा गया है. अमिताभ बच्चन से लेकर रजनीकांत, गोविंदा और वरुण धवन जैसे सितारों ने इस रोल को अलग-अलग अंदाज में निभाकर दर्शकों का दिल जीता. इसी फेहरिस्त में मिथुन चक्रवर्ती का नाम भी शामिल है. वे बंगाली भाषा की फिल्म में कुली का किरदार अदा कर चुके हैं. हर दौर में ‘कुली' सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि ऐसा रोल बनकर उभरा है. जो लोगों को पसंद भी आता है और सितारे भी जमकर फीस वसूलते हैं. बहुत जल्द रजनीकांत भी कुली बनकर स्क्रीन पर आने वाले हैं.

अमिताभ बच्चन का ‘कुली' – हादसे से हिट तक

जब बात ‘कुली' टाइटल वाली फिल्मों की होती है तो सबसे पहले जिक्र आता है अमिताभ बच्चन की 1983 की सुपरहिट फिल्म कुली का. इस फिल्म में अमिताभ ने इकबाल नाम के रेलवे कुली का किरदार निभाया था जो ईमानदारी और बहादुरी से अपने परिवार और दोस्तों के लिए लड़ता है. फिल्म के डायलॉग, गाने और लाल शर्ट में बिग बी की स्टाइल आज भी यादगार है. इस फिल्म में बिग बी जानलेवा हादसे का भी शिकार हुए थे.

रजनीकांत का साउथ स्टाइल ‘कुली'

साउथ सुपरस्टार रजनीकांत भी कुली बन कर पर्दे पर नजर आने वाले हैं. उनकी ये फिल्म इसी 14 अगस्त को रिलीज होने वाली है. फिल्म में रजनीकांत का अंदाज थोड़ा मसालेदार और एक्शन से भरपूर तो होगा ही. उनका सिग्नेचर स्टाइल भी इस फिल्म में खूब रंग जमाएगा.

गोविंदा के मस्त अंदाज

90 के दशक में गोविंदा ने फिल्म कुली नं. 1 (1995) में कमाल किया. डेविड धवन के निर्देशन में बनी इस कॉमेडी फिल्म में गोविंदा ने एक चालाक लेकिन दिलदार कुली की भूमिका निभाई. करिश्मा कपूर के साथ उनकी ऑन-स्क्रीन केमिस्ट्री, मजेदार डायलॉग और धमाकेदार डांस नंबर आज भी लोगों के चेहरों पर मुस्कान ला देते हैं.

वरुण धवन का मॉडर्न टच

गोविंदा के बाद, वरुण धवन ने 2020 में कुली नं. 1 के रीमेक में वही भूमिका निभाई. फिल्म में पुराने गानों और सीन को नए अंदाज में पेश किया गया. लेकिन लाल शर्ट और प्लेटफॉर्म वाला लुक वैसा ही रखा गया. जिससे पुरानी यादें ताजा हो गईं.

मिथुन चक्रवर्ती – एक्शन वाले कुली

मिथुन चक्रवर्ती ने भी कई फिल्मों में मेहनतकश मजदूर या कुली जैसे किरदार निभाए हैं. साल 2004 में वो कुली नाम की बंगाली मूवी में नजर आ चुके हैं. ये फिल्म भी एक्शन से भरपूर मूवी थी.