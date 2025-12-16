धुरंधर 2 रिलीज डेट: 19 मार्च या 15 अगस्त 2026, जब भी रिलीज होगी रणवीर सिंह की फिल्म, साउथ सुपरस्टार्स रोकेंगे रास्ता

‘धुरंधर 2' रिलीज डेट: 19 मार्च या 15 अगस्त? रणवीर सिंह की एक्शन-थ्रिलर फ्रैंचाइज़ी धुरंधर ने जिस तरह बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए, उसके बाद इसके सीक्वल ‘धुरंधर 2' को लेकर दर्शकों और ट्रेड के बीच जबरदस्त चर्चा है. 'धुरंधर' जब खत्म हुई तो फिल्म के आखिर में धुरंधर 2 की रिलीज डेट 19 मार्चे 2026 बताई गई. लेकिन इस दिन कई बड़ी फिल्में रिलीज हो रही हैं. इसके बाद कया लगाए जाने लगे कि फिल्म को मुकाबले से बचाने के लिए 15 अगस्त के बड़े वीकेंड पर रिलीड किया जा सकता है. वैसे अभी तक फिल्म को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं आया है, दोनों ही तारीखें अपने-आप में खास हैं, लेकिन इनके साथ जुड़ी बॉक्स ऑफिस टक्कर ने मेकर्स की रणनीति को और दिलचस्प बना दिया है. आइए जानते हैं क्या है मुकाबला...

19 मार्च: त्योहारों का फायदा, लेकिन सीधी टक्कर

'धुरंधर 2' का ऐलान धुरंधर के अंत के समय कर दिया गया था. इसमें बताया गया कि फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज होगी. लेकिन इस दिन यश की टॉक्सिक भी रिलीज होनी है. यश केजीएफ जैसी फिल्म दे चुके हैं और उनकी पैन इंडिया जबरदस्त फॉलोइंग है. ऐसे में 'धुरंधर 2' और 'टॉक्सिक' की टक्कर बिजनेस के लिहाज से कोई अच्छा पैसला नहीं है. फिर इस दिन अदिवि शेष की फिल्म भी रिलीज हो रही है. इस तरह कोई भी नहीं चाहेगा किसी का नुकसान हो. ऐसे में माना जा रहा है कि धुरंधर 2 15 अगस्त को रिलीज के लिए चुन सकती है.



15 अगस्त: देशभक्ति वीकेंड, लंबी रेस का दांव

वहीं दूसरी ओर, 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस) की तारीख भी धुरंधर 2 के लिए एक मजबूत विकल्प के तौर पर देखी जा रही है. यह वीकेंड पारंपरिक रूप से बॉलीवुड के लिए गोल्डन पीरियड माना जाता है. देशभक्ति का माहौल, लंबी छुट्टियां और फैमिली ऑडियंस—ये सभी फैक्टर फिल्म को लंबा रन दिला सकते हैं. लेकिन यहां भी राह आसान नहीं है. 15 अगस्त पर आमतौर पर बड़ी-बड़ी फिल्में पहले से लाइन-अप रहती हैं. इस 15 अगस्त पर रजनीकांत की सुपरहिट फिल्म जेलर 2 रिलीज होने जा रही है.

इस तरह यहां भी दर्शक बंटने का डर रहेगा. लेकिन धुरंधर को जिस तरह का सपोर्ट मिल रहा है, उसे देखते हुए हमें नहीं लगता कि आदित्य धर को नुकसान के डर से धुरंधर 2 की रिलीज से छेड़छाड़ करनी चाहिए क्योंकि फिल्म कभी भी रिलीज हो, दर्शकों इसे देखने के लिए पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं.