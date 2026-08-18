भारत की आजादी से जुड़ी अनकही कहानियां लेकर आ रही प्राइम वीडियो की सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज', जानें कब होगी रिलीज

अमेज़न प्राइम वीडियो, जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल्स के लिए भारत की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसने अपनी बहुप्रतीक्षित हिंदी ओरिजिनल सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' की 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर में प्रीमियर डेट की घोषणा की है. मशहूर फिल्ममेकर निखिल आडवाणी द्वारा बनाई और डायरेक्ट की गई यह हाई-ऑक्टेन पीरियड ड्रामा सीरीज एम्मे एंटरटेनमेंट के बैनर तले मनीषा आडवाणी और मधु भोजवानी द्वारा प्रोड्यूस की गई है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'द रिवोल्यूशनरीज' भारत की आजादी की लड़ाई की अनसुनी कहानी पर आधारित एक एंटरटेनमेंट से भरपूर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है. यह सीरीज संजीव सान्याल की बेस्टसेलर किताब 'रिवोल्यूशनरीज: द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम' पर आधारित है. संयुक्ता चावला शेख, अक्षिता वाधवाना, शोभित नारंग और रुतवी मेहता द्वारा लिखी गई इस सीरीज में एक शानदार स्टार कास्ट है, जिसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जैसन शाह, पाओली दम और तोता रॉय चौधरी भी अहम रोल्स में नजर आएंगे.
'द रिवोल्यूशनरीज' का एक्सक्लूसिव प्रीमियर 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर हिंदी में होगा, जिसके साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली में डब्स और अंग्रेजी सहित कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स मिलेंगे. इसे भारत और दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में देखा जा सकेगा.
भारत के फ्रीडम मूवमेंट के बैकड्रॉप पर बनी है फिल्म
भारत के फ्रीडम मूवमेंट के बैकड्रॉप पर बनी 'द रिवोल्यूशनरीज' चार निडर युवा रिवोल्यूशनरीज—रास बिहारी बोस (बाम), सचिंद्र नाथ सान्याल (सराफ), प्रतिभा लाहिरी (रांटा) और बाघा जतिन (पीरजादा) की कहानी है, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई. 1857 के रिवोल्ट के बाद जन्मे ये युवा रिवोल्यूशनरीज जस्टिस, लिबर्टी और फ्रीडम के प्रति अपने अटूट विश्वास से प्रेरित हैं. जैसे ही वे आर्म्ड रेजिस्टेंस के खतरनाक रास्ते पर निकलते हैं, यह सीरीज उनके करेज, सैक्रिफाइस, फ्रेंडशिप, बेट्रेयल और उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइसेज को दिखाती है जिन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के एक अहम चैप्टर को शेप देने में मदद की.
"भारत का फ्रीडम स्ट्रगल इंसानी इतिहास के सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी चैप्टर्स में से एक है, जो करेज और सैक्रिफाइस की ऐसी कहानियों से भरा है जो पीढ़ियों से गूंजती आ रही हैं. संजीव सान्याल की किताब ऐसे ही कई रिमार्केबल कैरेक्टर्स और इवेंट्स पर रोशनी डालती है, और हमें गर्व है कि हमने इस सीरीज के लिए उनमें से कुछ कहानियों को अडैप्ट किया है," निखिल मधोक, डायरेक्टर और हेड ऑफ SVOD ओरिजिनल्स, प्राइम वीडियो इंडिया ने कहा "द रिवोल्यूशनरीज' एक एड्रेनालिन-फ्यूल्ड सीरीज है, जो चार बहादुर दिलों और ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ देशव्यापी आर्म्ड रेजिस्टेंस को जुटाने की उनकी लगातार कोशिशों के इर्द-गिर्द बनाई गई है. शुरुआत से ही यह हमारे लिए एक स्पेशल प्रोजेक्ट रहा है, और हम निखिल आडवाणी और एम्मे एंटरटेनमेंट की टीम के साथ फिर से जुड़कर बहुत खुश हैं. निखिल के विजन, सीरीज के लिए बनाई गई इमर्सिव दुनिया और भुवन, रोहित, गुरफतेह और प्रतिभा के पावरफुल परफॉर्मेंसेस के साथ, हमारा मानना है कि यह एक थ्रिलिंग और ऑडिशियस स्टोरी है जो भारत और दुनिया भर के ऑडियंस को इमोशनल भी करेगी और एंटरटेन भी करेगी."
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आजादी से पहले भारत के हीरोज की कहानी
'द रिवोल्यूशनरीज' के क्रिएटर और डायरेक्टर निखिल आडवाणी ने शेयर किया, "जो चीज मुझे 'द रिवोल्यूशनरीज' के बारे में सबसे ज्यादा एक्साइट करती है, वह है आजादी से पहले के भारत के उन हीरोज पर रोशनी डालने का मौका जिनके बारे में कम ही लोग जानते हैं. हालांकि यह रियल इवेंट्स और संजीव सान्याल की इसी नाम की किताब में दर्ज करेज की एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियों से इंस्पायर्ड है, हमने इस सीरीज को एक कैरेक्टर-ड्रिवन एक्शन ड्रामा के रूप में देखा है जो एक इमोशनल और सिनेमैटिक लेंस के जरिए रिबेलियन, सैक्रिफाइस, फ्रेंडशिप और फ्रीडम को एक्सप्लोर करता है. प्राइम वीडियो के साथ हमारा लंबे समय से एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहा है और इस विजन को उस स्केल और क्रिएटिव एम्बिशन के साथ पूरा करने के लिए टीम के साथ फिर से कोलैबोरेट करना एक शानदार एक्सपीरियंस रहा है, जिसकी यह हकदार है. मैं गहराई से आभारी हूं कि कैसे हमारी कास्ट और क्रू के हर मेंबर ने अपने रोल्स में रिमार्केबल ऑनेस्टी और कन्विंक्शन लाया. मुझे उम्मीद है कि दुनिया भर के ऑडियंस न केवल इस कहानी के थ्रिल को एक्सपीरियंस करेंगे, बल्कि इन हीरोज की अदम्य भावना से भी जुड़ेंगे."
एक जॉइंट स्टेटमेंट में, प्रोड्यूसर्स मधु भोजवानी और मनीषा आडवाणी ने कहा, 'द रिवोल्यूशनरीज' हमारे लिए सिर्फ एक सीरीज से बढ़कर है. जब से हमने पहली बार इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी कहानियों को देखा, तब से यह हमारे लिए एक लेबर ऑफ लव रहा है. इस स्केल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक ऐसा शो बनाने के विजन के प्रति अटूट कमिटमेंट की जरूरत थी जो जितना एंटरटेनिंग हो उतना ही ऑडिशियस भी. निखिल ने एक स्टोरीटेलर के रूप में जो हासिल किया है, और कास्ट और क्रू ने जिस कन्विंक्शन और दिल से हर फ्रेम में खुद को झोंक दिया है, उस पर हमें बेहद गर्व है. यह एक ऐसी कहानी है जो हम सबकी है, और इसे दुनिया भर के ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए एक बार फिर प्राइम वीडियो के साथ हाथ मिलाने पर हम सम्मानित महसूस कर रहे हैं."
'द रिवोल्यूशनरीज' प्राइम मेंबरशिप में जुड़ने वाला लेटेस्ट एडिशन है. भारत में प्राइम मेंबर्स केवल ₹1499/साल में एक ही मेंबरशिप में सेविंग्स, कन्वीनियंस और एंटरटेनमेंट का मजा लेते हैं.
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