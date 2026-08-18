भारत की आजादी से जुड़ी अनकही कहानियां लेकर आ रही प्राइम वीडियो की सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज', जानें कब होगी रिलीज

अमेज़न प्राइम वीडियो, जो एक्सक्लूसिव ओरिजिनल्स के लिए भारत की सबसे बड़ी स्ट्रीमिंग सर्विस है, उसने अपनी बहुप्रतीक्षित हिंदी ओरिजिनल सीरीज 'द रिवोल्यूशनरीज' की 11 सितंबर, 2026 को दुनिया भर में प्रीमियर डेट की घोषणा की है. मशहूर फिल्ममेकर निखिल आडवाणी द्वारा बनाई और डायरेक्ट की गई यह हाई-ऑक्टेन पीरियड ड्रामा सीरीज एम्मे एंटरटेनमेंट के बैनर तले मनीषा आडवाणी और मधु भोजवानी द्वारा प्रोड्यूस की गई है. सच्ची घटनाओं से प्रेरित 'द रिवोल्यूशनरीज' भारत की आजादी की लड़ाई की अनसुनी कहानी पर आधारित एक एंटरटेनमेंट से भरपूर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देती है. यह सीरीज संजीव सान्याल की बेस्टसेलर किताब 'रिवोल्यूशनरीज: द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वन इट्स फ्रीडम' पर आधारित है. संयुक्ता चावला शेख, अक्षिता वाधवाना, शोभित नारंग और रुतवी मेहता द्वारा लिखी गई इस सीरीज में एक शानदार स्टार कास्ट है, जिसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पीरजादा मुख्य भूमिकाओं में हैं, जबकि जैसन शाह, पाओली दम और तोता रॉय चौधरी भी अहम रोल्स में नजर आएंगे.

'द रिवोल्यूशनरीज' का एक्सक्लूसिव प्रीमियर 11 सितंबर को प्राइम वीडियो पर हिंदी में होगा, जिसके साथ तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और बंगाली में डब्स और अंग्रेजी सहित कई इंटरनेशनल लैंग्वेजेस में सबटाइटल्स मिलेंगे. इसे भारत और दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों और टेरिटरीज में देखा जा सकेगा.

भारत के फ्रीडम मूवमेंट के बैकड्रॉप पर बनी है फिल्म

भारत के फ्रीडम मूवमेंट के बैकड्रॉप पर बनी 'द रिवोल्यूशनरीज' चार निडर युवा रिवोल्यूशनरीज—रास बिहारी बोस (बाम), सचिंद्र नाथ सान्याल (सराफ), प्रतिभा लाहिरी (रांटा) और बाघा जतिन (पीरजादा) की कहानी है, जिन्होंने ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखाई. 1857 के रिवोल्ट के बाद जन्मे ये युवा रिवोल्यूशनरीज जस्टिस, लिबर्टी और फ्रीडम के प्रति अपने अटूट विश्वास से प्रेरित हैं. जैसे ही वे आर्म्ड रेजिस्टेंस के खतरनाक रास्ते पर निकलते हैं, यह सीरीज उनके करेज, सैक्रिफाइस, फ्रेंडशिप, बेट्रेयल और उन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चॉइसेज को दिखाती है जिन्होंने भारत के फ्रीडम स्ट्रगल के एक अहम चैप्टर को शेप देने में मदद की.