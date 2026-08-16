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52 साल बाद भी धर्मेंद्र का ये गाना दिखाता है बहन का भाई के लिए प्यार, रक्षाबंधन पर एवरग्रीन सॉन्ग खूब होता है स्टेटस के लिए इस्तेमाल

धर्मेंद्र का 52 साल एवरग्रीन गाना रक्षाबंधन के मौके पर खूब सुनने को मिलता है. वहीं यूजर्स स्टेटस पर इस गाने का जरुर इस्तेमाल करते हैं. 

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52 साल बाद भी धर्मेंद्र का ये गाना दिखाता है बहन का भाई के लिए प्यार, रक्षाबंधन पर एवरग्रीन सॉन्ग खूब होता है स्टेटस के लिए इस्तेमाल
राखी के त्यौहार से पहले धर्मेंद्र के 52 साल पुराने गाने की है चर्चा
नई दिल्ली:

रक्षाबंधन का त्यौहार 2026 में 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाने वाला है. इस मौके पर बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा का धागा बांधते हुए लंबी उम्र की कामना करती है. वहीं भाई अपनी बहन को भेंट देता है. इसी भाई-बहन के प्रेम को बॉलीवुड की कई फिल्मों और गानों में दर्शाया गया है, जिसके चलते आज हम आपको सुपरस्टार धर्मेंद्र के उस गाने के बारे में बताने वाले हैं, जो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. यह गाना भाई के लिए बहन के प्यार को बयां करता है. खास बात यह है कि 52 साल बाद भी यह सदाबहार गाना रक्षाबंधन के मौके पर खूब सुना जाता है. 

धर्मेंद्र का रक्षाबंधन का गाना

हम बात कर रहे हैं धर्मेंद्र की 1974 में रिलीज हुई फिल्म रेशम की डोरी के गाने बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, जिसे आत्माराम ने डायरेक्ट किया था. वहीं सायरा बानो लीड एक्ट्रेस थीं. जबकि फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने कंपोज किया था और लिरिक्स इंदिवार ने लिखे थे. फिल्म का गाना आज एवरग्रीन कहलाता है, जिसे सुमन कल्याणपुर ने आवाज दी थी. 

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रक्षाबंधन का बेस्ट सॉन्ग कहते हैं फैंस 

बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है
प्यार के दो तार से संसार बांधा है
रेशम की डोरी से...संसार बांधा है

इस गाने को आज भी यूट्यूब पर लोग सुनते हैं और बेस्ट राखी सॉन्ग कहते हैं. सोशल मीडिया पर इसे फैंस का खूब प्यार मिलता है. लेकिन फैंस इसे देखकर धर्मेंद्र को याद करते हुए नजर आते हैं. 

इस गाने की कहानी 

यह एक फैमिली ड्रामा फिल्म है, जिसकी कहानी दो अनाथ भाई-बहन अजीत (धर्मेंद्र) और रज्जो (कुमुद चुगानी) की होती है. बड़े भाई अजीत बहन को पालता-पोसता है और उसकी शादी की व्यवस्था करने के लिए मिल में मेहनत करता है. जब मिल का मालिक रज्जो पर गलत इरादा रखता है तो अजीत उसे बचाते हुए संघर्ष करता है. इसमें मालिक की मौत हो जाती है. अजीत को दोषी ठहराकर 5 साल की सजा हो जाती है. लेकिन वह जेल से भागकर विनोद नाम से दूसरी मिल में काम करना शुरू कर देता है. जहां उसकी मुलाकात मिल मालिक की पोती अनुपमा (सायरा बानो) से होती है. अंत में भाई-बहन का मिलन होता दिखाया गया है. 

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