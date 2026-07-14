The Odyssey Ticket prices : द ओडिसी की एक टिकट की कीमत सुन उड़ जाएंगे होश, खर्च करने होंगे इतने रुपये

The Odyssey Ticket prices : क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' (The Odyssey) इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है. बीते दिनों इस फिल्म की स्क्रीनिंग भारत में हुई थी. इसके बाद से आम फैंस 'द ओडिसी' की बड़े पर्दे पर आने का इंतजार कर रहे हैं. पूरी तरह से IMAX 70mm फ़िल्म कैमरों से शूट की गई 'द ओडिसी' एक शानदार सिनेमाई अनुभव देती है. यह फिल्म 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. वहीं रिलीज से पहले मेकर्स ने टिकट के दाम बढ़ा दिए हैं.

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दिल्ली में टिकट की कीमत

IMAX चेन में टिकट की कीमतें मुंबई में 3,100 और दिल्ली-एनसीआर में 2,500 रुपये तक पहुंच गईं. दिल्ली के PVR IMAX विद लेज़र, प्रिया में 'द ओडिसी' के शाम 4:45 बजे वाले IMAX शो के लिए रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2,500 रुपये प्रति व्यक्ति है. सुबह 9:45, दोपहर 1:15, रात 8:15 और रात 11:45 बजे वाले शो के लिए रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2,100 रुपये है. दिल्ली के PVR सेलेक्ट सिटी वॉक में, मैट डेमन और टॉम हॉलैंड स्टारर इस फिल्म के लिए रिक्लाइनर सीटों की कीमत 2,400 रुपये है. अलग-अलग शो के समय के हिसाब से क्लासिक/नॉर्मल सीटें 900 से 1,100 रुपये के बीच में हैं.

नोएडा में कीमत

नोएडा के PVR सुपरप्लेक्स लॉजिक्स में, रिक्लाइनर सीटों के लिए शो की कीमत 1,850 और 1,800 रुपये है. नॉर्मल सीटों के लिए शो की कीमत 800 से 1,100 रुपये के बीच है. दिल्ली NCR में सबसे कम टिकट की कीमत 520 रुपये है, जो दिल्ली के नेहरू प्लेस स्थित INOX कोका-कोला IMAX पारस में सुबह 11:15 बजे वाले शो के लिए है.

मुंबई में टिकट की कीमत

मुंबई के लोअर परेल में फीनिक्स पैलेडियम के PVR ICON में, सुबह 10:00 बजे, दोपहर 1:30 बजे, शाम 5:00 बजे, रात 8:30 बजे और रात 11:59 बजे के शो के लिए रिक्लाइनर सीटें 3,100 रुपये में बिक रही हैं. क्लासिक रो (लाइन) के टिकट 700 से 1,000 रुपये के बीच हैं. वडाला के मिराज सिनेमाज़ IMAX में, सुबह 9:50 बजे, दोपहर 1:20 बजे, शाम 4:50 बजे, रात 8:20 बजे और रात 11:55 बजे के शो के लिए रिक्लाइनर टिकट 2,500 रुपये में बिक रहे हैं. दूसरी सीटों के टिकट 900 से 2,000 रुपये के बीच बिक रहे हैं. मुंबई की दूसरी जगहों पर, रिक्लाइनर सीटें 1,300 से 1,800 रुपये के बीच बिक रही हैं.

कोलकाता, बेंगलुरु में टिकट

कोलकाता के INOX साउथ सिटी मॉल में, 'द ओडिसी' के टिकट दोपहर 1:35 बजे और उसके बाद के शो के लिए 1,240 और 1,100 रुपये में बिक रहे हैं; शाम 6:45 बजे और सुबह 10:00 बजे के शो के टिकट थोड़े सस्ते हैं. वहीं, बेंगलुरु के सिनेपोलिस नेक्सस शांतिनिकेतन में, अलग-अलग शो के लिए टिकट की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 1,950 रुपये रखी गई है, हालांकि कुछ शो थोड़ी कम कीमत पर भी उपलब्ध हैं. व्हाइटफील्ड रोड पर PVR VR बेंगलुरु में, टिकट 1,850, 1,650, 1,550 और 1,200 रुपये में हैं.

द ओडिसी के बारे में

क्रिस्टोफर नोलन ने इस फ़िल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है और वे एम्मा थॉमस के साथ इसे प्रोड्यूस भी कर रहे हैं. इस प्रोजेक्ट को यूनिवर्सल का सपोर्ट मिला है. 'द ओडिसी' की शूटिंग नई IMAX टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके की गई है और यह पूरी तरह से IMAX के सबसे बड़े फ़िल्म फॉर्मेट में बनी पहली फ़ीचर फ़िल्म है. इस फ़िल्म में मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडया, ऐनी हैथवे, लुपिता न्योंगो और अन्य कलाकार शामिल हैं.

