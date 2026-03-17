द केरल स्टोरी 2 फिल्म की कास्ट और डायरेक्टर के अलावा इस शख्स के लिए रही खास, थियेटर में बजी सीटियां

द केरल स्टोरी 2 की ब्लॉकबस्टर बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद, फिल्म के म्यूजिक एल्बम ने भी दर्शकों के दिलों में गहरी जगह बनाई है. मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर मनन शाह का बनाया हुआ, चार गानों वाला साउंडट्रैक अपनी गहरी धुनों और इमोशनल इंटेंसिटी के लिए तेजी से पॉपुलर हो गया है. अपने करियर में एक और मील का पत्थर जोड़ते हुए, मनन ने न सिर्फ फिल्म का म्यूजिक बनाया है, बल्कि बैकग्राउंड स्कोर भी तैयार किया है, जो बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर के तौर पर उनका डेब्यू है, साथ ही उन्होंने भक्ति ट्रैक ‘शिव शंभो' को अपनी आवाज भी दी है. जैसे-जैसे फिल्म को जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है, एल्बम भी एक शानदार म्यूजिकल हाइलाइट के तौर पर उभर रहा है, जो देश भर के दर्शकों को लुभा रहा है, अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर म्यूजिक चार्ट पर छा रहा है, और भक्ति, लोक और इमोशनल कंपोजिशन के अपने मेल के लिए सुनने वालों के साथ मजबूती से जुड़ रहा है.

एल्बम में चार अलग-अलग गाने हैं, जिनमें से हर एक में एक अलग इमोशनल लेयर दिखाई देती है. फिल्म की कहानी. विशाल मिश्रा का गाया ‘साथी रे' एक रफ टेक्सचर और डरावना टोन लाता है जो फिल्म के डार्क अंडरटोन से मेल खाता है. श्रेया घोषाल का गाया ‘ओ माई री' एक इमोशनल कम्पोजिशन है जो एक दिल को छू लेने वाली मां-बेटी की भावना पर आधारित है, जिसे एक उदासी भरी गहराई के साथ पेश किया गया है जो फिल्म के ड्रामैटिक आर्क को बढ़ाता है. ‘थारी जोगन', एक राजस्थानी लोक-प्रेरित भक्ति गीत है जिसे डेब्यूटेंट शाओनी ने गाया है, जो अपने लोक-टोन वाले वोकल्स के साथ एक जमीनी असलियत जोड़ता है. एल्बम को पूरा करता है दमदार भक्ति ट्रैक ‘शिव शंभो', जिसे खुद मनन शाह ने कंपोज और गाया है, जो फिल्म के अहम क्लाइमेक्स के दौरान सामने आता है और पहले ही दर्शकों का पसंदीदा बन चुका है. फिल्म का म्यूजिक भारतीय क्लासिकल और सेमी-क्लासिकल परंपराओं से गहराई से जुड़ा हुआ है, जिसमें राग-आधारित धुनें और लोक प्रभाव साउंडट्रैक की साउंडिक पहचान का मूल बनाते हैं.

इसके बाद एल्बम की जबरदस्त कमर्शियल सक्सेस और फिल्म के साथ अपने कोलेबोरेशन के बारे में, मनन शाह ने प्यार से बताया, “मेरे प्रोड्यूसर विपुल अमृतलाल शाह ने मुझसे संपर्क किया, जिनके साथ मैंने पहले पूरी कमांडो फ्रैंचाइजी के साथ-साथ नमस्ते इंग्लैंड पर भी काम किया है. जब द केरला स्टोरी 2 के लिए कंपोज करने का मौका आया, तो मुझे पता था कि मैं इसे मिस नहीं करना चाहता. इस सफर को और भी खास बनाने वाली बात डायरेक्टर कामाख्या नारायण सिंह के साथ काम करना था, जिन्हें म्यूजिक, मेलोडी और इंडियन क्लासिकल ट्रेडिशन की जबरदस्त समझ है, और जिन्होंने मुझे एल्बम और बैकग्राउंड स्कोर दोनों के साथ कुछ अलग करने की आजादी दी. मुझे फिल्म के लिए बैकग्राउंड स्कोर के साथ चार गाने कंपोज करने और फिल्म के सबसे जरूरी ट्रैक में से एक गाने का भी मौका मिला, जो क्लाइमेक्स के दौरान बजता है. थिएटर में नारों, चीयर्स और सीटियों के साथ ऑडियंस का रिएक्शन देखना एक जबरदस्त अनुभव था.”

म्यूजिकल सफर और ऑडियंस के रिस्पॉन्स के बारे में बताते हुए, उन्होंने कहा, “फिल्म का ब्रीफ यह था कि म्यूजिक को इंडियन कल्चर और धुनों से जोड़े रखा जाए, चाहे गानों के जरिए हो या बैकग्राउंड स्कोर के जरिए. श्रेया घोषाल, विशाल मिश्रा और शाओनी जैसे आर्टिस्ट के साथ काम करना एक जबरदस्त एक्सपीरियंस था, और ऐसे टैलेंटेड सिंगर्स के साथ काम करने से पूरा प्रोसेस क्रिएटिव और आर्टिस्टिक रूप से पूरा हो गया. मैंने श्रेया के साथ पहले भी अपने इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल के लिए काम किया है, और वह अपनी जबरदस्त आवाज से म्यूजिक इंडस्ट्री में छाई हुई हैं. यह लिरिसिस्ट मनोज मुंतशिर के साथ मेरा पहला कोलेबोरेशन भी था, जिनकी इमोशनल राइटिंग ने कंपोजिशन के इमोशनल ताने-बाने को खूबसूरती से गहरा किया. क्योंकि यह बैकग्राउंड स्कोर कंपोजर के तौर पर मेरा डेब्यू भी था, इसलिए कई कैरेक्टर्स के लिए थीम डेवलप करना और कम टाइमलाइन में पैरेलल कहानियों को एक साथ जोड़ना एक चैलेंजिंग लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था. एक ऐसे प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना जो लगातार रिकॉर्ड तोड़ रहा है, गानों को मिली सभी तारीफों के लिए मेरे दिल को गर्मजोशी और शुक्रगुजारी से भर देता है.”

मनन शाह ने पहले भी प्रोड्यूसर विपुल शाह के साथ मिलकर कमांडो फ्रैंचाइज और नमस्ते इंग्लैंड जैसी फिल्मों के लिए म्यूजिक बनाया है. फिल्म म्यूजिक के अलावा, उन्होंने मराठी फिल्म 'रूप नगर के चीते' भी प्रोड्यूस की है, जिसका प्रीमियर कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में हुआ और इसे क्रिटिक्स की तारीफ मिली.

मनन शाह ने हाल ही में मशहूर आर्टिस्ट शंकर महादेवन और जावेद अख्तर के साथ मिलकर आर्टिस्ट-फर्स्ट म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म और लेबल, 'गूंगूनालो' को को-फाउंड किया है. यह प्लेटफॉर्म म्यूजिशियंस को मजबूत बनाने और उन्हें उनके काम की पूरी क्रिएटिव ओनरशिप देने के मकसद से एक बड़ी पहल के तौर पर उभरा है. इस पहल के तहत, मनन प्लेटफॉर्म पर अपना इंडिपेंडेंट सिंगल 'सिलसिले' भी रिलीज करने वाले हैं, जिससे उभरते हुए इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्पेस में उनकी मौजूदगी और मजबूत होगी. वह यूनिराइज रिसर्च फाउंडेशन के जरिए समाज सेवा के कामों में भी एक्टिव रूप से शामिल हैं, जहां वह स्पेशल एड के साथ काम करते हैं.