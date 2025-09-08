विज्ञापन

The Bengal Files vs Baaghi 4: पहली वीकेंड पर ही ठंडी पड़ी दो बड़ी फिल्में, अब तक कमाए सिर्फ इतने करोड़

The Bengal Files vs Baaghi 4: इस हफ्ते सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज़ हुईं, द बंगाल फाइल्स और बागी 4. विवादों से घिरी द बंगाल फाइल्स को लेकर काफी चर्चा रही, वहीं बागी 4 में टाइगर श्रॉफ का एक्शन दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा.

नई दिल्ली:

The Bengal Files vs Baaghi 4: इस हफ्ते सिनेमाघरों में दो बड़ी फिल्में रिलीज़ हुईं, द बंगाल फाइल्स और बागी 4. विवादों से घिरी द बंगाल फाइल्स को लेकर काफी चर्चा रही, वहीं बागी 4 में टाइगर श्रॉफ का एक्शन दर्शकों के लिए खास आकर्षण रहा. यह दोनों फिल्में रिलीज से पहले काफी सुर्खियों में थीं. द बंगाल फाइल्स और बागी 4 के ट्रेलर को भी दर्शकों के मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी. हालांकि बॉक्स ऑफिस पर दोनों की फिल्म का प्रदर्शन काफी फीका रहा है. 

द बंगाल फाइल्स की कमाई
फिल्म की शुरुआत धीमी रही. शुक्रवार को 1.75 करोड़, शनिवार को 2.15 करोड़ और रविवार को 2.75 करोड़ की कमाई हुई. तीन दिन का कुल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा 6.65 करोड़. उम्मीद थी कि वीकेंड पर फिल्म रफ्तार पकड़ेगी, लेकिन कलेक्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.

बागी 4 का प्रदर्शन
बागी 4 ने ओपनिंग डे पर 12 करोड़ कमाए. शनिवार को गिरावट के साथ कलेक्शन 9.25 करोड़ पर आ गया, जबकि रविवार को 10 करोड़ की कमाई हुई. इस तरह पहले तीन दिन का कुल बिज़नेस रहा 31.25 करोड़. बड़े बजट और टाइगर श्रॉफ की स्टार पावर के बावजूद फिल्म ने उम्मीद के मुताबिक धमाका नहीं किया.

फिल्म एक्सपर्ट की राय
गिरीश वानखेड़े के मुताबिक, “दोनों फिल्मों का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन संतोषजनक नहीं है. द बंगाल फाइल्स का 6.65 करोड़ और बागी 4 का 31.25 करोड़, दोनों ही बहुत डल रहे. बागी 4 की लागत करीब 80 करोड़ है, ऐसे में पहले वीकेंड में कम से कम 60–70 करोड़ आना चाहिए था. इस हिसाब से सोमवार से फिल्म को टिके रहना मुश्किल होगा और बड़े नंबर की उम्मीद भी नहीं है.” कुल मिलाकर, दोनों फिल्मों का वीकेंड कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर खास असर नहीं छोड़ पाया है. अब देखना होगा कि वीकडे में ये कितनी पकड़ बना पाती हैं.

