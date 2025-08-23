The Ba***ds of Bollywood का पहला गाना बदली सी हवा रिलीज, अरिजीत सिंह की आवाज जीत लेगी दिल

बॉलीवुड के किंग खान (शाहरुख खान) के बेटे आर्यन खान की मचअवेटेड वेब सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का फैंस को इंतजार है. इस सीरीज के नए गाने 'बदली-सी हवा' की एक झलक हाल ही में सामने आई थी, जिसे यंग जनरेशन ने काफी पसंद किया था. वहीं यह काफी चर्चा में था, जिसके बाद मेकर्स ने पूरे गाने की झलक फैंस को दिखा दी है, जो सुर्खियां बटोर रही है. गाने में अरिजीत सिंह की आवाज और अनिरुद्ध का म्यूजिक फैंस को काफी पसंद आ रहा है और वह तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं.

मेकर्स ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, डांस फ्लोर पे चलेगी सिर्फ ये हवा. बदली सी हवा है गाना आ गया है. 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी." गाने में एक्टर लक्ष्य अपनी शानदार मौजूदगी और डांस मूव्स के साथ छाए हुए हैं, जो निश्चित रूप से युवा दर्शकों को आकर्षित कर रहा है. शाहरुख खान के बेटे और इस सीरीज के डायरेक्टर आर्यन खान ने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस गाने को शेयर किया है.

हाल ही में हुए सीरीज के ग्रैंड लॉन्च इवेंट पर आर्यन ने पहली बार सभी के सामने भाषण दिया था और अपनी ईमानदारी और मजाकिया अंदाज से फैंस का दिल जीत लिया. इवेंट का एक पल खासा वायरल हो रहा है, जिसमें आर्यन अपने पिता की तरह ह्यूमर का तड़का लगाते हुए बता रहे थे कि वह तीन रातों से भाषण की तैयारी कर रहे थे और नर्वस थे. आर्यन ने हंसते हुए कहा कि उन्होंने पावर कट या टेलीप्रॉम्प्टर खराब होने की स्थिति के लिए हाथ से लिखे नोट और टॉर्च अपने साथ रखी थी.

इसके बाद जब उन्होंने कहा, “और अगर तब भी मुझसे कोई गलती हो जाए, तो पापा हैं ना,” तो शाहरुख ने मंच पर आकर अपनी पीठ दिखाई, जिस पर आर्यन का भाषण चिपकाया हुआ था. यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. बता दें, सीरीज में बॉबी देओल, लक्ष्य, सिहार बांबा, मनोज बावा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुएल, अन्या सिंह और गौतमी कपूर जैसे सितारे हैं, साथ ही सलमान खान, करण जौहर और रणवीर सिंह के कैमियो भी हैं. आर्यन खान, बिलाल सिद्दीकी और मानव चौहान द्वारा निर्मित यह सीरीज 18 सितंबर को रिलीज होगी.