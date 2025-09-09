The Ba***ds Of Bollywood Trailer: आर्यन खान की सीरीज में हाथ उठाते दिखे शाहरुख खान, फैंस बोले- पूरी इंडस्ट्री.

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. इस सीरीज से आर्यन बतौर निर्देशक बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं. सोमवार को इसका धमाकेदार ट्रेलर जारी कर दिया गया. इसे देखने के बाद फैंस का खूब रिएक्शन सामने आ रहा है और उनका कहना है कि सारा बॉलीवुड इस फिल्म में आ गया है. ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर में आसमान सिंह (लक्ष्य लालवानी) की कहानी है. वह एक नया कलाकार है जो फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने आया है. उसे टॉप का बॉलीवुड स्टार बनना है. दोस्त (राघव जुयाल) और परिवार के सपोर्ट से वह ग्लैमर इंडस्ट्री में कदम रखता है.

हालांकि, उसके लिए यहां पैर जमाना आसान नहीं होता. उसे जल्द ही एहसास हो जाता है कि अपने सपने को पूरा करने की उसे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी. आसमान को सुपरस्टार अजय तलवार (बॉबी देओल) से चुनौती मिलती है. क्या आसमान यहां अपने पैर जमा पाएगा, यह सीरीज के रिलीज होने पर ही पता चलेगा.

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' का ट्रेलर एक्शन से भरपूर है. यह बॉलीवुड की सच्चाई दिखाने की पूरी कोशिश कर रहा है. इसमें तीनों खान पहली बार एक साथ दिखाई देंगे. ट्रेलर में रणवीर सिंह, सारा अली खान, एसएस राजामौली, बादशाह और दिशा पटानी की झलक भी दिखाई गई है. ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रेलर में शाहरुख खान हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. वहीं उनकी मैनेजर पूजा ददलानी उन्हें रोकती नजर आ रही हैं.

‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' को गौरी खान ने प्रोड्यूस किया है. इसके गाने पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं. शाहरुख से लेकर फराह खान तक ने इन गानों पर रील भी शेयर की थी. फिल्म के गाने टी-सीरीज के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किए गए थे. इसे नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर को रिलीज किया जाएगा. इसके लॉन्च इवेंट में आर्यन खान ने अपनी मां गौरी खान को शो को प्रोड्यूस करने के लिए थैंक्स कहा. प्रीव्यू के लॉन्च से पहले बॉबी देओल ने भी अपने इंस्टाग्राम पर इसका एक पोस्टर शेयर किया था. इसके प्रीव्यू को देखने के बाद अभिनेता सनी देओल ने भी आर्यन खान के काम की तारीफ की थी और साथ में कहा था कि शाहरुख खान को अपने बेटे पर नाज होगा.