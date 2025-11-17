शेख हसीना का किरदार निभाने वाली वो एक्ट्रेस जो मर्डर केस में हुई थीं अरेस्ट, जा रही थीं थाइलैंड

बांग्लादेश में तख्तापलट होने के 15 महीने बाद पूर्व पीएम शेख हसीना को अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT-BD) ने दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. इसके चलते वह चर्चा में हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेख हसीना के किरदार को परदे पर भी निभाया जा चुका है. इस किरदार को ऑनस्क्रीन निभाने वाली एक एक्ट्रेस भी हैं, जो हत्या की कोशिश के चलते गिरफ्तार हुई थीं. हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की पॉपुलर एक्ट्रेस नुसरत फारिया की, जिन्हें मई के महीने में पुलिस ने गिरफ्तार किया था. दरअसल, उसे इनामुल हक नाम के व्यक्ति की हत्या की कोशिश में जेल भेजा गया था.

रिपोर्ट्स के अनुसार, नुसरत फारिया को तब पुलिस ने ढाका के हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया जब वह थाइलैंड के लिए हवाई यात्रा करने वाली थीं. जुलाई 2024 में इनामुल हक वटारा थाना क्षेत्र में जुलाई आंदोलन में शामिल हुए थे. उस दिन उन्हें पैर में गोली लगी थी और बाद में एक अस्पताल में भर्ती कराया गया. लेकिन ठीक होने के बावजूद उन्होंने 3 मई 2025 को केस दर्ज कराया. इस मामले में 283 लोगों को आरोपी बनाया गया था. एक्ट्रेस फारिया को आवामी लीग का फाइनेंशियल सपोर्टर बताते हुए आरोपी बनाया गया.

गौरतलब है कि नुसरत फारिया ने बंगबधु शेख मुजीबुर रहमान की बायोपिक 'मुजीब: द मेकिंग ऑफ ए नेशन' में शेख हसीना की भूमिका निभाई थी. इस फिल्म का निर्देशन भारतीय फिल्म निर्देशक श्याम बेनेगल ने किया था.

वर्कफ्रंट की बात करें तो अब नुसरत फारिया जेल से बाहर हैं और सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं. हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर विक्की कौशल और कृति सेनन के टू मच विद काजोल और ट्विंकल खन्ना शो का वीडियो भी शेयर किया था. इसके अलावा वह अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं.