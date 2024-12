कपूर फैमिली की वो एक्ट्रेस, जिन्होंने 19 फिल्मों में किया काम, आधी से ज्यादा हिट लेकिन फिर भी शादी के बाद एक्टिंग को कह दिया अलविदा

बॉलीवुड में कपूर घराना एक ऐसा परिवार है जिसकी हर पीढ़ी ने एक से बढ़कर एक कलाकार दिए हैं. पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ ये सिलसिला अब रणधीर कपूर तक जारी है. इसी परिवार की एक सदस्य ऐसी भी हैं जिन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया. इस एक्ट्रेस ने एक के बाद एक करीब 19 फिल्मों में काम किया. अच्छी बात ये है कि वो सारी 19 की 19 फिल्में ही हिट रहीं. हर फिल्म हिट रहने के बावजूद इस एक्ट्रेस ने काम नहीं किया बल्कि शादी रचाई और फिर फिल्मी दुनिया से दूरी बना ली. क्या आप जानते हैं ये एक्ट्रेस कौन हैं.

क्या है एक्ट्रेस का नाम?

ये एक्ट्रेस हैं बबीता कपूर. जो राज कपूर के बेटे रणधीर कपूर की पत्नी हैं. और, करिश्मा कपूर और करीना कपूर की मम्मी हैं. बबीता कपूर कैरेक्टर एक्टर हरी शिवदासानी की पत्नी हैं और साधना शिवदासानी की कजिन बहन हैं. बबीता ने साल 1966 में फिल्मी दुनिया में कदम रखा. उनकी पहली ही फिल्म दस लाख खासी हिट रही. हालांकि उन्हें असल पॉपुलैरिटी मिली फिल्म राज से. राज मूवी रिलीज हुई साल 1967 में. इस फिल्म में उनके साथ थे राजेश खन्ना. इसके बाद बबीता कपूर ने करीब 19 फिल्मों में काम किया. फिल्मी दुनिया में काम करने वाले हर एक्टर के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं. लेकिन बबीता कपूर के करियर की खास बात ये रही कि उनकी कोई फिल्म बुरी तरह फ्लॉप नहीं हुई.

