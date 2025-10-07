विज्ञापन

6.28 मिनट का वो गाना, 7 दिन में हुआ था शूट, सितारों का लगा था मेला, धर्मेंद्र-राज कपूर सब बने थे जूनियर आर्टिस्ट

इसे बॉलीवुड का ऐसा पहला गाना मान जाता है, जिसमें फिल्मी सितारों की फौज नजर आई थी. इसमें बड़े से लेकर छोटे स्टार्स तक नजर सब शिरकत करते नजर आए थे. सभी बड़े-बड़े दिग्गज इस गाने में जूनियर आर्टिस्ट बने थे.

Read Time: 2 mins
Share
6.28 मिनट का वो गाना, 7 दिन में हुआ था शूट, सितारों का लगा था मेला, धर्मेंद्र-राज कपूर सब बने थे जूनियर आर्टिस्ट
44 साल पुराने इस गाने में नजर आया था पूरा बॉलीवुड
नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा अपने गानों से भी जाना जाता है. बॉलीवुड में कई गाने ऐसे हैं, जो अपनी फिल्म से ज्यादा हिट हुए और लोग आज भी उन्हें देखना और सुनना पसंद करते हैं. अब इस 6.28 मिनट के हिंदी गाने को ही लीजिए, जिसने बनाने में एक या दो दिन में नहीं बल्कि पूरा एक हफ्ते का समय लगा था. इसे बॉलीवुड का ऐसा पहला गाना मान जाता है, जिसमें फिल्मी सितारों की फौज नजर आई थी. इसमें बड़े से लेकर छोटे स्टार्स तक नजर सब शिरकत करते नजर आए थे. क्या आपको मालूम है इस गाने का नाम?, नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं.

आखिर कौन सा है ये गाना?

दरअसल, साल 1981 में रिलीज हुई अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, ऋषि कपूर और कादर खान स्टारर फिल्म नसीब का यह गाना जॉन जानी जनार्दन है, जो अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था. यह एक सुपरहिट फिल्म है. इस गाने को हिंदी सिनेमा का टॉप गाना माना जाता है. इस गाने में कई स्टार्स का कैमियो देखा गया था, जिसमें राज कपूर, धर्मेंद्र, वहीदा रहमान, सिमी ग्रेवाल, रणधीर कपूर, बिंदू, प्रेम चोपड़ा, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर, हेमा मालिनी और राकेश रोशन समेत कई स्टार्स नजर आए थे. सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि इस गाने में सभी जूनियर आर्टिस्ट भी देखने को मिले थे. इस गाने को मनमोहन देसाई ने एक हफ्ते में शूट किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है.

शाहरुख खान ने भी बनाया ऐसा गाना

इस गाने के बोल आनंद बक्शी ने लिखे थे, जिसे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी. लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने अपने संगीत से इस गाने को सजाया था. ठीक इसी गाने की तर्ज पर शाहरुख खान की फिल्म ओम शांति ओम का गाना टाइटल सॉन्ग ओम शांति ओम बनाया गया  था, जिसमें बॉलीवुड के सभी स्टार्स ऐसे ही एंट्री लेते नजर आए थे. इसमें सलमान खान, सैफ अली खान, गोविंदा, मिथुन, धर्मेंद्र, जायद खान, रानी मुखर्जी, काजोल, करिश्मा कपूर और कई स्टार्स भी नजर आए थे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
John Jani Janardhan, John Jani Janardhan Song, Naseeb 1981, Mohammed Rafi, Amitabh Bachchan
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com