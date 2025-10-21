विज्ञापन

Thamma Social Media Movie Review: आयुष्मान खुराना पर भारी पड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जानें कैसी है थामा

Thamma Social Media Movie Review: लंबे इंतजार के बाद आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थामा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हाल ही में फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था.

Read Time: 2 mins
Share
Thamma Social Media Movie Review: आयुष्मान खुराना पर भारी पड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जानें कैसी है थामा
Thamma Social Media Movie Review: आयुष्मान खुराना पर भारी पड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी
नई दिल्ली:

Thamma Social Media Movie Review: लंबे इंतजार के बाद आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थामा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हाल ही में फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. ऐसे में फिल्म के अंदर एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का ड्रामा भरा हुआ है. वहीं अब थामा रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म कैसी है. 

यहां पढ़ें सोशल मीडिया रिव्यू:-

थामा का जब से ट्रेलर आया है, तब से इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. थामा कई मामलों में दर्शकों को उम्मीद पर खरी उतरती है, क्योंकि फिल्म के अंदर कहानी, रोमांस, हॉरर और कॉमेडी का मसाला भरपूर है. थामा के पहले सीन की शुरुआत एक बेताल के हमले से होती है. फिल्म में पहले सीन से ही बिल्डअप शुरू हो जाता है और शुरुआत ह्यूमन और वैम्पायर की जंग दिख जाती है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Thamma, Thamma Review, Thamma Movie Review, Thamma Social Media Movie Review, Thamma Public Movie Review
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com