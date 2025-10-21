Thamma Social Media Movie Review: आयुष्मान खुराना पर भारी पड़े नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जानें कैसी है थामा

Thamma Social Media Movie Review: लंबे इंतजार के बाद आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की फिल्म थामा सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. हाल ही में फिल्म के ट्रेलर को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला था. थामा मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फिल्म है. ऐसे में फिल्म के अंदर एक्शन, कॉमेडी और सस्पेंस का ड्रामा भरा हुआ है. वहीं अब थामा रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की यह फिल्म कैसी है.
यहां पढ़ें सोशल मीडिया रिव्यू:-
No one plays layers like Nawaz! From charm to chaos in seconds. Thamma is proof that he's truly a class apart 👏 #NawazuddinSiddiqui— η!sha ✨🦋 (@nishajg) October 21, 2025
“Every time you're on screen, it's pure perfection @ayushmannk sir 💞🙌The humour, the heart, the depth you make every character unforgettable, Bollywood just entered a new era with #Thamma! That crossover was pure madness still can't stop replaying that scene again and again 😍 pic.twitter.com/vPSZidVJit— Sanjeev Mahto 🇮🇳 (@SanjeevMaht0) October 21, 2025
#Thamma is a must-watch masterpiece! Explosive action, deep emotions, & a killer cast. The Betal vs. Bhedia fight? 🤯 Pure cinematic gold—cunning vs. raw power in a brutal and the epic fight #ThammaReview pic.twitter.com/hN4Rwt6Ovp— ରଞ୍ଜିତ 🇮🇳 (@rkagasti95) October 21, 2025
#Thamma— RamRam Sa (@RamRamSa_10) October 21, 2025
This MHCU is delivering fantastic stories & movies back to back.
Such an entertaining film. ✨️👌 pic.twitter.com/mAoFnTGSoS
थामा का जब से ट्रेलर आया है, तब से इस फिल्म का दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की इस फिल्म को पूरे भारत में 4000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है. थामा कई मामलों में दर्शकों को उम्मीद पर खरी उतरती है, क्योंकि फिल्म के अंदर कहानी, रोमांस, हॉरर और कॉमेडी का मसाला भरपूर है. थामा के पहले सीन की शुरुआत एक बेताल के हमले से होती है. फिल्म में पहले सीन से ही बिल्डअप शुरू हो जाता है और शुरुआत ह्यूमन और वैम्पायर की जंग दिख जाती है.
